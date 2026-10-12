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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى يعززان التعاون لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف

الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى يعززان التعاون لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف
الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى يعززان التعاون لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف
أ ش أ

عقد الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى، الحوار الثاني لمكافحة الإرهاب في العاصمة البلجيكية (بروكسل) في إطار تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف.

وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم الإثنين، أن الحوار شهد مشاركة ممثلين عن الاتحاد وكل من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، حيث بحثوا تطورات التهديدات الإرهابية في مناطق الصراع الرئيسية، واستعرضوا التهديدات الداخلية، وسبل تعزيز المشاركة في المحافل متعددة الأطراف، إلى جانب استراتيجيات ملاحقة المقاتلين الأجانب قضائيًا وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

وأضاف البيان أن المناقشات تناولت سبل التصدي للدعاية المتطرفة عبر الإنترنت والحد من عمليات التطرف والاستقطاب.

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في جميع التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب، بما يضمن فاعلية الجهود الأمنية وتناسبها مع التهديدات، واتساقها مع معايير حقوق الإنسان.

ورحب الاتحاد بالمناقشات المثمرة والمستفيضة التي شهدها الحوار، مؤكدًا استمرار انعقاده سنويًا، على أن تُعقد نسخته المقبلة في عام 2027.

وسبق الحوار اجتماع فني عقده خبراء من الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى في 7 أكتوبر الجاري؛ لتبادل الخبرات بشأن الملاحقة القضائية للعائدين من مناطق الصراع وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، فضلًا عن استعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة في هذا المجال.

الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى مكافحة الإرهاب في العاصمة البلجيكية بروكسل تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف

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