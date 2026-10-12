كالاس ترحب بإعلان وقف ⁠إطلاق النار في قطاع ​الطاقة بين ​روسيا وأوكرانيا

رحبت ​كايا كالاس مسؤولة ‌السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم ​الاثنين بالإعلان ​عن وقف إطلاق ⁠نار في قطاع ​الطاقة بين ​روسيا وأوكرانيا، لكنها أضافت أنها تتطلع لوقف "لا ​يفضي لسقوط ​قتلى".

وقالت إنه من غير ‌الواضح ⁠ما إذا كانت موسكو ستلتزم بوقف إطلاق النار، ​ودعت ​كذلك ⁠الولايات المتحدة إلى فرض ​عقوبات على ​روسيا.

وأضافت "سنحث ⁠الولايات المتحدة على فرض العقوبات ⁠حتى ​نتمكن فعليا ​من إنهاء الحرب".



وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا وحلفاءها في أوروبا من أن الولايات المتحدة قد تعلق تبادل المعلومات الاستخباراتية وصفقات السلاح للدول الأوروبية و المخصصة لأوكرانيا، إذا لم توقف كييف هجماتها على منشآت الطاقة الروسية، وفق ما أفاد به مسؤولان أوروبيان لشبكة "سي إن إن".

وتأتي هذه التهديدات في وقت يبدي فيه ترامب غضبا متزايدا تجاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب الهجمات التي تستهدف مصافي النفط الروسية، وفق ما أوردته الشبكة سابقا.