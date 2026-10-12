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أمريكا تهدد أوكرانيا.. وقف بيع السلاح إذا واصلت استهداف منشآت الطاقة الروسية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تهدد أوكرانيا.. وقف بيع السلاح إذا واصلت استهداف منشآت الطاقة الروسية

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا
محمد على

حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا والداعمين لهامن اجراءات لن تسرهم، تعمل على تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية ومبيعات الأسلحة الأمريكية، إذا لم توقف أوكرانيا ضرباتها العميقة على منشآت الطاقة الروسية، وفق ما أفاد به مسؤولان أوروبيان لشبكة "سي إن إن".

أطلق التحذيرات وزارتي الخارجية والبنتاجون (الدفاع أو كما سماها ترامب بوزارة الحرب) إلى المسؤولين في أوكرانيا وأوروبا، بما في ذلك اتصالات من الجيش الأمريكي مباشرة إلى القادة الأوكرانيين.

وقال مصدر آخر مطلع على الأمر إن الولايات المتحدة هددت بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية.

كانت صحيفة فايننشال تايمز، أول من نشر تقارير عن التهديدات بإنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية وشراء الأسلحة. 


وتأتي هذه التهديدات في وقت لاتبدوا فيه الأمر على أحسن ما يكون بين ترامب وزيلينسكي، حيث أبدى ترامب غضباً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب الهجمات على المصافي الروسية، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن سابقاً .

لطالما ألقى ترامب باللوم في ارتفاع أسعار الديزل العالمية على الحرب الأوكرانية الروسية، وطالب كلا الجانبين بوقف الهجمات على منشآت الطاقة. 

وقد تفاقمت هذه الأسعار المرتفعة أيضاً بسبب الحرب الأمريكية مع إيران.

في وقت سابق من يوم الأحد، أعلن ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على ما وصفه بـ "وقف إطلاق النار في مجال الطاقة"، وهو تطور وصفه مصدر مقرب من زيلينسكي بأنه مفاجئ.

كتب زيلينسكي على موقع إكس بعد الإعلان: "أوكرانيا تدعم وقف إطلاق النار، ومن المهم أن تدعمه روسيا أيضاً. نحن ننتظر تفاصيل ذلك من الجانب الأمريكي".


قال مسؤول أوروبي لشبكة سي إن إن الإخبارية، إن تبادل المعلومات الاستخباراتية وشراء الأسلحة "أمر حيوي" بالنسبة لأوكرانيا، واصفاً التهديد بأنه "يوم حزين" لكييف وحلفائها.

وإذا تم تنفيذ قرار تعليق مبيعات الأسلحة، فسيكون له تأثير فوري على دفاعات أوكرانيا.

تُساعد المعلومات الاستخباراتية التي تُقدمها الولايات المتحدة أوكرانيا على الدفاع ضد الهجمات الصاروخية الباليستية الروسية، من خلال توفير مواقع منصات إطلاق الصواريخ وبيانات حول اتجاه الضربات وتوقيتها.

الولايات المتحدة الجيش الأمريكي روسيا وأوكرانيا مفاجئ

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