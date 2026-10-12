زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب منطقة ميناهاسا في جزيرة سولاويسي الإندونيسية

شعر سكان منطقة ميناهاسا في إندونيسيا بهزة أرضية بلغت قوتها 5.3 درجة، وفقًا لبيانات المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

ونقلت وكالة أنباء أمريكية عن المركز أن الزلزال وقع بالقرب من شبه جزيرة ميناهاسا شمال جزيرة سولاويزي الإندونيسية، موضحة أن مركزه كان على بُعد 154 كيلومترًا غرب مدينة غورونتالو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 144 ألف نسمة.

وأضافت البيانات أن الزلزال وقع على عمق 184 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية، كما لم يصدر أي تحذير من خطر حدوث موجات تسونامي.

وتُعد إندونيسيا من المناطق النشطة زلزاليًا، نظرًا إلى موقعها الجغرافي ضمن نطاق التقاء الصفائح التكتونية، ما يجعلها عرضة للزلازل والهزات الأرضية.