صواريخ باتريوت ومسيرات.. 3.3 مليار يورو جديدة من الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيحول 3.3 مليار يورو إضافية إلى أوكرانيا، الجمعة، لتمويل شراء الصواريخ والطائرات المسيرة، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي الأمريكية «باتريوت»، وذلك عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت فون دير لاين إن التحويل المالي الجديد يأتي في إطار دعم القدرات الدفاعية الأوكرانية، مضيفة: «سنحول غدا إلى أوكرانيا 3.3 مليار يورو إضافية لشراء الصواريخ والطائرات المسيرة».

وأوضحت، أن المفوضية الأوروبية وافقت الأسبوع الماضي على تمويل شراء منظومات «باتريوت» ضمن قرض دعم أوكرانيا، بعدما أعلنت تخصيص 6.1 مليار يورو لشراء أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، إلى جانب الذخائر والطائرات المسيرة ومعدات الحرب الإلكترونية.

وكشفت فون دير لاين عن خطط لاستخدام الأموال المتبقية من برنامج الاتحاد الأوروبي SAFE لإطلاق برنامج جديد للمشروعات الدفاعية المشتركة بين الاتحاد وأوكرانيا، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي حشد منذ بداية العام مساعدات لأوكرانيا تقترب قيمتها من 15 مليار يورو، مشددة على استمرار الدعم المالي الأوروبي لكييف.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر قرضا لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو للفترة 2026-2027، يخصص 60 مليار يورو منه لتعزيز القدرات والصناعات الدفاعية، فيما يوجه المبلغ المتبقي، البالغ 30 مليار يورو، لدعم الموازنة الأوكرانية.