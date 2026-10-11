زيلينسكي: أوكرانيا تؤيد الهدنة في قطاع الطاقة وتنتظر الحصول على تفاصيل من الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن بلاده تؤيد الهدنة في قطاع الطاقة وتنتظر الحصول على تفاصيل من الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي -في منشور عبر "فيسبوك"- إنه أجرى محادثات للتو مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

وأضاف زيلينسكي: "ناقشنا الهدنة في قطاع الطاقة التي أعلن عنها الرئيس ترامب. إن أوكرانيا تؤيد هذه الهدنة، ومن الأهمية بمكان أن تدعمها روسيا أيضا. ونحن بانتظار التفاصيل من الجانب الأمريكي".

وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا تدعم دائما وبشكل كامل الخطوات الرامية إلى خفض التصعيد وحماية الأرواح، وكذلك القرارات اللازمة لإنهاء الحرب وضمان سلام دائم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن هدنة في قطاع الطاقة -ضمن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا- قد دخلت حيز التنفيذ اليوم الأحد 11 أكتوبر، وحث كلا الطرفين على عدم خرق هذه الهدنة.