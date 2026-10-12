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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطة إسرائيلية لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية في غزة عبر شركة أمريكية.. تفاصيل

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
محمد على

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل سمحت لشركة أمريكية تعمل نيابة عن «مجلس السلام» الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدخول قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

سيكون دخول الشركة للبدء في البحث ورسم خرائط لمواقع قد تسلم منها فصائل المقاومة أسلحتها بهدف تدميرها، لكن لم تؤكد المعلومات جهة رسمية.


بحسب هيئة البث الإسرائيلية ومواقع عبرية، سيدخل الفريق الأمريكي جنوب القطاع في منطقتي رفح وخان يونس الخاضعتين للسيطرة الإسرائيلية لإجراء عمليات تفتيش ميدانية، وتحديد موقعين أو ثلاثة مواقع لتسليم الأسلحة وتدميرها. 

وتهدف العملية إلى تحديد مجمعات تضمن وصول مسلحي غزة إليها بأمان دون ملاحقة او قتل.

ومر عام منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في أكتوبر عام 2025.

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