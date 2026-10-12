الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن أبها بعد إنذار مبكر

أعلن الدفاع المدني السعودي، الاثنين، زوال الخطر عن مدينة أبها، عقب تفعيل المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، وإرسال تحذير إلى السكان بشأن خطر محتمل في المدينة.

وأوضح الدفاع المدني أن الوضع أصبح آمناً بعد انتهاء السبب الذي استدعى إصدار التنبيه، مؤكداً انتهاء الحالة التي أدت إلى إطلاق الإنذار.

ودعا السكان إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، للحصول على المعلومات الدقيقة والتحديثات المتعلقة بالحالة.

وكانت المنصة الوطنية للإنذار المبكر قد أرسلت تحذيراً لسكان أبها من خطر محتمل، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تستهدف تعزيز السلامة العامة، وضمان سرعة وصول التنبيهات إلى المواطنين والمقيمين في حالات الطوارئ.