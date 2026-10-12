بلومبرج: خيبة أمل سعودية من الدعم الغربي.. وطلبات دفاعية تنتظر الموافقة

كشفت وكالة «بلومبرج»، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن شعور السعودية بخيبة أمل إزاء محدودية الدعم الذي يقدمه حلفاؤها الغربيون، في ظل تجدد المواجهات في اليمن وتصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وقالت الوكالة إن خيبة أمل الرياض تتزايد بسبب محدودية المساعدة التي تتلقاها من حلفائها الغربيين، مشيرة إلى أن بريطانيا زودت المملكة بطائرة للتزود بالوقود جواً، بينما لم تحصل طلبات سعودية أخرى للحصول على دعم دفاعي إضافي، قُدمت خلال الأسابيع الماضية، على الموافقة حتى الآن.

وكان موقع «أكسيوس» الأمريكي قد أفاد، في وقت سابق، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشن ضربات على الحوثيين في اليمن.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التزام الولايات المتحدة باتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية، مشيراً إلى أن واشنطن تعتزم الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المملكة.