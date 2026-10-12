قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء
بلومبرج: خيبة أمل سعودية من الدعم الغربي.. وطلبات دفاعية تنتظر الموافقة
باحث في الشأن الكوري: مصر بوابة كوريا الجنوبية إلى أفريقيا والشرق الأوسط
الزمالك: نستحق ضربتي جزاء أمام الأهلي.. والحكم لم يراجع أكثر من لعبة عبر الفار
تركي آل الشيخ عن الاعتداء على معتمرين بمطار الرياض: مرتزقة لا عهد ولا شيمة ولا دين
السعودية: وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض
تحذير بريطاني بشأن السفر إلى مطارات السعودية.. استثناء مطار المدينة المنورة
مشهد يخطف القلوب.. الأخضر يضئ سماء مكة في غرة جمادي الأولى
الزمالك يصعد ضد لجنة الحكام بعد الخسارة أمام الأهلي ويعلن التقدم بشكوى رسمية
شيكو بانزا بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي: كالعادة يحصلون على مساعدة الحكام
الخطوط السعودية تنعي المضيفة المصرية ضحية أحداث مطار الملك خالد
خلاف جديد بين ترامب وزيلينسكي بسبب استهداف منشآت الطاقة الروسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بلومبرج: خيبة أمل سعودية من الدعم الغربي.. وطلبات دفاعية تنتظر الموافقة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت وكالة «بلومبرج»، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن شعور السعودية بخيبة أمل إزاء محدودية الدعم الذي يقدمه حلفاؤها الغربيون، في ظل تجدد المواجهات في اليمن وتصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وقالت الوكالة إن خيبة أمل الرياض تتزايد بسبب محدودية المساعدة التي تتلقاها من حلفائها الغربيين، مشيرة إلى أن بريطانيا زودت المملكة بطائرة للتزود بالوقود جواً، بينما لم تحصل طلبات سعودية أخرى للحصول على دعم دفاعي إضافي، قُدمت خلال الأسابيع الماضية، على الموافقة حتى الآن.

وكان موقع «أكسيوس» الأمريكي قد أفاد، في وقت سابق، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشن ضربات على الحوثيين في اليمن.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التزام الولايات المتحدة باتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية، مشيراً إلى أن واشنطن تعتزم الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المملكة.

بلومبرج السعودية اليمن بريطانيا الدعم الغربي للسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك .. الموعد وطرق المشاهدة

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

فينيسيوس جونيور

فينيسيوس مهدد بالغياب عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بسبب عقوبة الإيقاف

صبري نخنوخ

زوج فنانة شهيرة في قضية صبري نخنوخ.. المحكمة تستمع لتسجيل مكالمة بشأن واقعة الـ DVR

مفتى السعودية

مفتي السعودية يدعو جنود المملكة للتضحية بأرواحهم في الحرب ضد الحوثيين.. شاهد

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

الذهب

الجرام تجاوز الـ 7 آلاف مجددا.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ترشيحاتنا

تأكد غياب محمد مخلوف لاعب المصري عن مباراة الفريق أمام أبو قير للأسمدة

تأكد غياب محمد مخلوف عن مباراة المصري أمام أبو قير للأسمدة

الاثنين راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الثلاثاء ببورسعيد استعدادًا لأبو قير للأسمدة.

اليوم راحة سلبية للاعبي المصري.. والفريق يستأنف تدريباته غدا استعدادا لأبو قير للأسمدة

الزمالك

نرفض استمرار الوضع الحالي.. الزمالك يتهم لجنة الحكام بالتسبب في خسارة القمة

فيديو

حالة طوارئ الحمامات

حالة طوارئ الحمامات.. طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد