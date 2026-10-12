تحذير بريطاني بشأن السفر إلى مطارات السعودية.. استثناء مطار المدينة المنورة

دعت السفارة البريطانية في السعودية، مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى مدينتي جدة والدمام ومطارات المملكة، مع استثناء مطار المدينة المنورة، وفقًا للتنبيه الصادر عنها.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بتلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية السعودية، اتصالًا هاتفيًا، من نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

ونقل الزياني في مستهل الاتصال، خالص تعازي مملكة البحرين وصادق مواساتها إلى المملكة العربية السعودية، جراء وفاة مواطنين ومقيمين في الاعتداء الإرهابي الآثم الذي شنّته الفصائل اليمنية على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، مؤكدًا تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.