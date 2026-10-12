السعودية: وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، وفاة مقيم وإصابة 11 شخصًا جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداء أسفر أيضًا عن أضرار مادية في المطار، يجري حصرها وتقييم حجمها، وفقًا للبيان الصادر عنها.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “ واس ” بتلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية السعودية ، اتصالًا هاتفيًا، من نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.





ونقل الزياني في مستهل الاتصال، خالص تعازي مملكة البحرين وصادق مواساتها إلى المملكة العربية السعودية، جراء وفاة مواطنين ومقيمين في الاعتداء الإرهابي الآثم الذي شنّته الفصائل اليمنية على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، مؤكدًا تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.