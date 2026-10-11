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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية.. تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي
اللواء الركن تركي المالكي
محمود نوفل

نجحت الدفاعات الجوية السعودية اليوم (الأحد)، في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية وذلك بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي.

وكان "المالكي" قد أعلن أيضًا عن اعتداء بمقذوف مجهول طال صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي، مضيفًا أن الاعتداء أسفر عن حريق، ويجري مباشرة الموقع من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ طواف (كروز) في محيط مطار الملك خالد.

وتعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء عصر أمس (السبت)، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة.

فيما أشارت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة إلى تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتًا، مشيرة إلى أن الاعتداء نتج عنه وفاة 12 شخصًا، وإصابة 309 آخرين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات ومن بينهم إصابات حرجة.

السعودية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مطار الملك خالد الدولي الهيئة العامة للطيران المدني

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