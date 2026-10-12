السفير الليبي يبحث مع الخارجية المصرية تسريع خدمات الجالية

عقد السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، مندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلّف بتسيير أعمال السفارة الليبية لدى القاهرة، اجتماعًا مع السفير باسل صلاح، مدير إدارة ليبيا بوزارة الخارجية المصرية.

ناقش اللقاء الأمور العالقة المتعلقة بتقديم الخدمات الإدارية للجالية الليبية في جمهورية مصر العربية، وسبل تسريع إنجازها واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يسهم في تيسير المعاملات الإدارية والاستجابة لاحتياجات أبناء الجالية.

حضر الاجتماع الدكتور عمر المشري، رئيس القسم السياسي بالسفارة، والمستشار محمد حمودة، الملحق القانوني بالسفارة، وصلاح سلامة، رئيس قسم الشؤون الإدارية بالسفارة.