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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير الليبي بالقاهرة يشارك في ختام البطولة العربية للجولف للناشئين 2026

السفير عبدالمطلب إدريس ثابت المندوب الدائم لدولة ليبيا
السفير عبدالمطلب إدريس ثابت المندوب الدائم لدولة ليبيا
الديب أبوعلي

شارك السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، مندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلّف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، في حفل ختام البطولة العربية للجولف للناشئين 2026، بدعوة كريمة من المهندس عمر هشام طلعت مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للجولف، وبمشاركة المنتخب الليبي.

وشهد الحفل حضور نخبة من السفراء وممثلي الدول العربية، إلى جانب عدد من القيادات والشخصيات الرياضية العربية والدولية، في أجواء عكست روح الأخوة والتلاقي العربي، وأكدت دور الرياضة في تعزيز التقارب بين الشعوب ورعاية المواهب الناشئة وتشجيع الأجيال الجديدة على تحقيق التميز والإنجاز.

وتأتي مشاركة السفير الليبي في إطار حرصه على تعزيز التواصل مع المؤسسات الرياضية العربية، ودعم مشاركة المنتخب الليبي في البطولات الإقليمية والدولية، ومساندة الرياضيين الناشئين، بما يسهم في تعزيز حضور ليبيا في المحافل الرياضية وتشجيع المواهب الشابة على تحقيق الإنجازات ورفع راية الوطن.

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