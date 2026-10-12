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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في منشور عبر منصة «إكس»: «اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط».

ويأتي الإعلان بالتزامن مع تطورات أمنية شهدتها منطقة عسير، بعدما أعلن الدفاع المدني السعودي، في وقت سابق الاثنين، زوال الخطر عن مدينة أبها، عقب تفعيل المنصة الوطنية للإنذار المبكر وإرسال تحذير للسكان من خطر محتمل.

وأوضح الدفاع المدني أن الوضع أصبح آمنًا بعد انتهاء السبب الذي استدعى إصدار التنبيه، داعيًا السكان إلى متابعة تعليمات الجهات المختصة والاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات والتحديثات.

تحالف دعم الشرعية تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ميليشيا الحوثي السعودية

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