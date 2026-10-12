قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي
الحارس نص الفريق؟.. علاء ميهوب يشيد بمصطفى شوبير بعد حسم القمة
موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت
فضـ.يحة جديدة تهز إدارة ترامب.. سفيرة أمريكية تواجه تحقيقا ومطالبات بالإقالة
الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة
هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب
أفاتار 11 الكهربائية.. دفع كلي وبقوة تتجاوز 400 حصان
من الربط الكهربائي إلى البترول والغاز.. مصر والسعودية تعززان التعاون في الطاقة
صواريخ باتريوت ومسيرات.. 3.3 مليار يورو جديدة من الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا
الحرس الثوري الإيراني يعلن اصطدام ناقلة نفط بلغم في مضيق هرمز
ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فضـ.يحة جديدة تهز إدارة ترامب.. سفيرة أمريكية تواجه تحقيقا ومطالبات بالإقالة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو إمكانية إقالة السفيرة الأمريكية لدى اليونان كيمبرلي جيلفويل، على خلفية تحقيق يتعلق بمزاعم ابتزاز مالي بقيمة 100 ألف دولار، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن رسائل نصية متبادلة بينها وبين أحد المانحين والداعمين القدامى لترامب.

ونقلت قناة «NBC» أن التحقيق يشمل جيلفويل والسفارة الأمريكية في أثينا، فيما قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن ترامب وروبيو «غاضبان للغاية» بسبب التقارير المتعلقة بسلوك السفيرة، مرجحا اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة خلال الأسبوع الجاري.

اتهامات بطلب 100 ألف دولار

وبحسب القناة الأمريكية، بدأت القضية بعدما اتهم المستشار القانوني إريك ديترز، المعروف بدعمه وتمويله للرئيس ترامب، جيلفويل بمحاولة ابتزازه بمبلغ 100 ألف دولار قبل أيام من جلسات الاستماع الخاصة بتعيينها سفيرة في عام 2025.

وقال ديترز إن المبلغ كان مطلوبا لتغطية فاتورة لدى أحد البنوك، مقابل إتاحة الوصول إلى مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة ترامب، مؤكدا أنه لم يحول الأموال، كما قدم للقناة مراسلات نصية قال إنها متبادلة بينه وبين السفيرة.

ومن بين الرسائل التي أثارت الجدل، طلب غيلفويل تحويل الأموال مباشرة إلى حساب بطاقة «أمريكان إكسبريس»، قائلة إن ذلك يعني أن المبلغ «لن يظهر في أي مكان»، بحسب ما أوردته التقارير.

كما تضمنت المراسلات، وفقا للقناة، وعودا بإتاحة «وصول غير مشروط إلى عالم ترامب»، مع الإشارة إلى إمكانية طلب أي شيء، إلى جانب رسالة جاء فيها: «عزيزي، أرجوك أن تنجز هذا لي اليوم».

السفيرة تنفي والسفارة تدافع عنها

في المقابل، شكك محامي غيلفويل في مصداقية الرسائل المنشورة، ووصف الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب مخالفات بأنها «لا أساس لها»، مشيرا إلى أن أي مبالغ سابقة كانت مرتبطة بخدمات مشروعة.

كما دافعت السفارة الأمريكية عن السفيرة، مؤكدة التزامها بقواعد الأخلاقيات وإرشادات وزارة الخارجية الأمريكية، ووصفت المزاعم المتداولة بأنها تفتقر إلى الأدلة.

ولم تتضمن المعلومات الواردة تأكيدا بصدور قرار نهائي بإقالة غيلفويل، رغم التقارير التي تحدثت عن دراسة ترامب وروبيو اتخاذ هذه الخطوة.

مزاعم بشأن شركات ورحلات فاخرة

ولم تقتصر التقارير الإعلامية على قضية المبلغ المالي، إذ تحدثت أيضا عن مزاعم بشأن ترويج غيلفويل لمصالح شركة «أكتور» اليونانية العاملة في قطاعي الإنشاءات والطاقة، والسماح لممثلي جماعات الضغط المرتبطة بها بحضور اجتماعات دبلوماسية خاصة.

كما أشارت التقارير إلى سفر السفيرة على متن طائرات خاصة ورحلات فاخرة تكفل بها رجال أعمال يونانيون، من بينهم ألكسندروس إكسارخو، رئيس شركة «أكتور»، ونيكولاس تساكوس، أحد أبرز العاملين في قطاع الشحن.

وسبق أن نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن غيلفويل تصريحا لوزير الطاقة اليوناني قالت فيه إن الولايات المتحدة «يمكنها فعل ذلك بأي دولة نريد. يمكننا فعل ذلك هنا»، في عبارة ربطتها التقارير بقدرة واشنطن على التأثير في المشهد السياسي اليوناني، على خلفية الإشارة إلى تطورات شهدتها رومانيا.

من «فوكس نيوز» إلى السفارة الأمريكية في أثينا

وتبلغ كيمبرلي جيلفويل 57 عاما، وعملت سابقا مقدمة برامج في قناة «فوكس نيوز» ومدعية عامة في ولاية كاليفورنيا. كما كانت خطيبة دونالد ترامب الابن، وسبق أن تزوجت من جافن نيوسوم، حاكم كاليفورنيا الحالي، عندما كان عمدة سان فرانسيسكو.

وتولت جيلفويل منصب السفيرة الأمريكية لدى اليونان عام 2025، وبرز حضورها في الأوساط الإعلامية والاجتماعية بأثينا، حيث ظهرت على غلاف مجلة «فوغ اليونان» وشاركت في فعاليات عامة بارزة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفيرة الأمريكية لدى اليونان كيمبرلي غيلفويل إقالة السفيرة الأمريكية لدى اليونان السفارة الأمريكية في أثينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

الأهلي والزمالك

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك .. الشوط الثاني لمباراة الدربي

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

عبدالمنعم

الصحافة الفرنسية تتغزل في عبد المنعم عقب أدائه مع نيس

ترشيحاتنا

حادث تصادم

إصابة 6 أشخاص في تصادم موتوسيكل وسيارة سوزوكي بطوخ

بطاقة شخصية

لو مستعجل.. 3 طرق لاستخراج بطاقة شخصية 2026

حادث تصادم

إعادة الحركة المرورية بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بعد حادث تصادم أعلى كوبري قها

بالصور

موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

فيديو

حالة طوارئ الحمامات

حالة طوارئ الحمامات.. طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد