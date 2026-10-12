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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسعار النفط تتراجع بعد إعلان ترامب هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الاثنين، وسط توقعات بزيادة الإمدادات الروسية، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة، بالتزامن مع اتفاق أمريكي روسي بشأن إمدادات الديزل.

وبحسب وكالة «رويترز»، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.37 دولار، بما يعادل 1.31%، لتسجل 103.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.30 دولار، أو 1.42%، إلى 90.55 دولار للبرميل.

هدنة الطاقة تضغط على الأسعار

وكان ترامب قد أعلن، الأحد، بشكل مفاجئ أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على هدنة تستهدف وقف الهجمات على منشآت الطاقة، وذلك بعد الإعلان، الجمعة، عن اتفاق لتوريد الديزل مع روسيا.

وفي المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يزال ينتظر الاطلاع على تفاصيل الاتفاق، بينما لم يصدر تعليق من الجانب الروسي بشأن الإعلان.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة «KCM Trade»، إن هذه الإعلانات ساهمت في تخفيف بعض الضغوط الفورية المرتبطة بالإمدادات، لكنها لا تزال تثير تساؤلات بشأن مدى جدوى الهدنة وقدرتها على الاستمرار.

وأضاف أن غياب أدلة واضحة على صمود الاتفاق فعليًا يرجح بقاء التراجع في أسعار النفط ضمن نطاق محدود.

توترات الشرق الأوسط تدعم برنت فوق 100 دولار

ورغم انخفاض الأسعار، لا تزال التوترات في الشرق الأوسط تقدم دعمًا لخام برنت، الذي حافظ على التداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

أسعار النفط العالمية أسعار النفط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا وأوكرانيا إمدادات الديزل العقود الآجلة لخام برنت

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