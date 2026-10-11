فايننشال تايمز: واشنطن تهدد بوقف تسليح أوكرانيا وقطع الدعم الاستخباراتي بسبب هجمات مصافي النفط الروسية

كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، نقلًا عن مسؤولين ومصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدد بوقف الدعم العسكري والاستخباراتي المقدم لأوكرانيا، إذا لم تتوقف كييف عن استهداف منشآت الطاقة ومصافي النفط الروسية.

وأضافت الصحيفة أن مسئولين أمريكيين تواصلوا مع نظرائهم الأوروبيين والمسؤولين الأوكرانيين، مطالبين العواصم الأوروبية بممارسة ضغوط على كييف لوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية.

وحسب التقرير، تشمل التهديدات تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، إلى جانب وقف آلية «PURL» التي تتيح شراء أسلحة أمريكية لصالح كييف بتمويل من الدول الحليفة، ما قد ينعكس على قدرة أوكرانيا على مواصلة عملياتها العسكرية.

يأتي ذلك في أعقاب التفاهم الروسي الأمريكي بشأن إمدادات الديزل، الذي أعلنه ترامب، وسط خلافات بشأن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية. وأثار الإعلان توترًا مع القيادة الأوكرانية، التي قالت إنها لم تكن على علم مسبق باتفاق لوقف الهجمات على منشآت الطاقة.

وفي المقابل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لوقف استهداف مصافي النفط الروسية، شريطة أن توقف موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، مشددًا على ضرورة أن تكون خطوات خفض التصعيد متبادلة ومصحوبة بضمانات حقيقية.