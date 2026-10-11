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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تلوث خطير قرب مصافي النفط بإسرائيل.. إغلاق مدرستين وتحذيرات للسكان

تلوث خطير قرب مصافي النفط بإسرائيل.. إغلاق مدرستين وتحذيرات للسكان
تلوث خطير قرب مصافي النفط بإسرائيل.. إغلاق مدرستين وتحذيرات للسكان
فرناس حفظي

قررت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليق الدراسة لمدة 24 ساعة في مدرستين بمدينة كريات آتا، عقب رصد ارتفاعات غير معتادة في تركيزات البنزين قرب مجمع مصافي النفط «بازان»، وفقًا لما أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست».

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر بالتنسيق مع وزارة حماية البيئة وبلدية كريات آتا، أن القرار يشمل المدرسة الثانوية الاجتماعية ومدرسة «أرازيم»، مع نقل الدراسة إلى مواقع بديلة خلال فترة التعليق، لحين تقييم الوضع الصحي والبيئي في المنطقة.

ودعت السلطات الإسرائيلية سكان المنطقة، ولا سيما الأطفال والنساء الحوامل، إلى تجنب الوجود في الأماكن المفتوحة دون ضرورة ضمن نطاق كيلومتر واحد من المصافي، كما طالبت العاملين في المنطقة الصناعية بإغلاق النوافذ وتشغيل أنظمة تكييف الهواء.

وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل تركيزات غير معتادة من البنزين خلال عطلة نهاية الأسبوع في محطة رصد بيئي مجاورة للمنطقة الصناعية للأسمدة في كريات آتا، كما رُصدت مستويات مرتفعة في محطة أخرى بمدينة حيفا يوم 11 أكتوبر، في حين سجلت محطات رصد أخرى محيطة بالمجمع مستويات طبيعية خلال الفترة نفسها.

وأضافت الوزارة أن تركيزات البنزين انخفضت صباح اليوم خلال ساعات الدراسة، قبل أن تعاود الارتفاع بعد الظهر، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية السكان والطلاب.

وفي السياق ذاته، أمرت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية بوقف أعمال الصيانة الجارية في مجمع التكرير، وعقدت اجتماعا عاجلا مع ممثلي المصنع لتوضيح أسباب ارتفاع مستويات التلوث، كما طالبت بإجراء تحقيق وتقديم خطة تفصيلية للصيانة وإجراءات منع تكرار الحادث، قبل السماح باستئناف الأعمال.

ومن المقرر أن تعيد السلطات تقييم الوضع البيئي والصحي غدًا، استنادًا إلى نتائج القياسات الجديدة، مع إعلان أي تعليمات إضافية للسكان وفقًا للتطورات.

وزارة الصحة الإسرائيلية كريات آتا السلطات الإسرائيلية إجراءات احترازية وزارة حماية البيئة الإسرائيلية

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