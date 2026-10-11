حماس: تهديدات إسرائيل باغتيال خليل الحية تعكس إفلاس حكومة الاحتلال السياسي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أن تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باغتيال رئيس مكتبها السياسي في قطاع غزة، خليل الحية، تمثل ما وصفته بـ«إرهاب الدولة المنظم»، وتعكس، بحسب بيانها، الإفلاس السياسي لحكومة الاحتلال.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي صدر اليوم، الأحد إن هذه التهديدات لن تؤثر في مواقفها السياسية والوطنية، ولن تزيد قيادتها إلا تمسكًا بمواقفها، مؤكدة استمرارها في السعي إلى استعادة الحقوق الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

وطالبت حماس الوسطاء باتخاذ موقف حاسم إزاء التصريحات الإسرائيلية وإدانتها، داعيةً إلى ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وخريطة الطريق التي قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رعاها.

وشددت الحركة على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، مطالبةً بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويأتي البيان في أعقاب تهديدات منسوبة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستهداف خليل الحية، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.