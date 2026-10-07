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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس والجهاد الإسلامي تبحثان في القاهرة تطورات غزة وتعزيز الوحدة الفلسطينية

حماس والجهاد الإسلامي تبحثان في القاهرة تطورات غزة وتعزيز الوحدة الفلسطينية
حماس والجهاد الإسلامي تبحثان في القاهرة تطورات غزة وتعزيز الوحدة الفلسطينية
الخارجي

التقى وفد من حركة المقاومة الفلسطينية حماس، برئاسة زاهر جبارين، في القاهرة، وفدًا من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، برئاسة الأمين العام للحركة، زياد النخالة.

وبحث الوفدان تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وسبل دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز مقومات ثباته في مواجهة العدوان، إلى جانب المستجدات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما بحثا التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المتواصلة، والاقتحامات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك.

وتناول اللقاء سبل دفع مسار الحوار الوطني الفلسطيني وتقريب وجهات النظر بين الفصائل والقوى الفلسطينية، بما يعزز وحدة شعبنا ويخدم مصالحه الوطنية، إضافة إلى عدد من الملفات المرتبطة بالمرحلة الراهنة.

حركة المقاومة الفلسطينية حماس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة زاهر جبارين

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