قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار رئيس الإمارات: استهداف السعودية يقوض أمن منطقة الخليج بأكملها
حيلة الأقفال الحديدية تقود مباحث جرجا لكشف سرقة 3 شقق لطبيب أسنان.. وضبط المتهم وإعادة المسروقات
سعر الكيلو 80 جنيها.. مفاجأة جديدة بشأن أسعار الدواجن
قادمة من إثيوبيا.. الجيش السوداني يعلن إسقاط طائرة مسيرة بولاية النيل الأزرق
منتدى مصر 2026.. هل تتتاح جلساته للجمهور عبر البث المباشر؟.. الحكومة ترد
هل يؤثر موعد شحن عداد الكهرباء على قيمة الفاتورة؟.. متخصص يفجر مفاجأة للمواطنين
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-10-2026 والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في الدوري المصري ودوري أبطال آسيا
الأوقاف: «الأمن الفكري أساس استقرار المجتمع وحماية الوطن» موضوع خطبة الجمعة المقبلة
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين
حالة الطقس اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وتحذير من السيول
صحف المغرب تحتفي بانتصار عموتة على الزمالك: أسكت المنتقدين وأثبت قدرته في المباريات الكبرى
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قادمة من إثيوبيا.. الجيش السوداني يعلن إسقاط طائرة مسيرة بولاية النيل الأزرق

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
ناصر السيد

أعلن الجيش السوداني يوم الاثنين أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة في ولاية النيل الأزرق بعد رصدها قادمة من إثيوبيا.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان إنه "بعون الله وتوفيقه، تمكنت دفاعاتنا الجوية مساء أمس من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق ، حيث تم رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة إثيوبيا".


وأمس الأول، نجحت القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها في استعادة السيطرة على منطقة أبو زعيمة الاستراتيجية بولاية شمال كردفان، عقب عمليات عسكرية استهدفت مواقع قوات الدعم السريع في المنطقة، في تطور ميداني جديد ضمن المواجهات المستمرة بالولاية.

وتكتسب منطقة أبو زعيمة أهمية ميدانية بالنظر إلى موقعها الجغرافي في شمال غرب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وارتباطها بالنطاق الجغرافي المحيط بعدد من المناطق والمحليات، من بينها حمرة الشيخ وأم بادر.

إثيوبيا الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة ولاية النيل الأزرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

عبدالمنعم

الصحافة الفرنسية تتغزل في عبد المنعم عقب أدائه مع نيس

الأهلي

جهاد جريشة يقيم حكم القمة 133 ويكشف الخطأ الأبرز في مباراة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق 19 قافلة إنسانية لدعم المرضى وكبار السن والأيتام

شيخ الازهر

شيخ الأزهر ينعى التلميذ أمير عبد الحميد: قلوبنا يعتصرها الألم والحزن

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم امتناع الرجل عن دفع نفقة المتعة لطليقته.. وهل يجوز للمرأة ارتداء ملابس خفيفة أمام أبيها وإخوتها وزوج ابنتها؟.. وحكم تغيير توصية المتبرع وإعطاء ماله لفقيرة بدلا من يتيمة

بالصور

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

فيديو

حالة طوارئ الحمامات

حالة طوارئ الحمامات.. طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد