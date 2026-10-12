قادمة من إثيوبيا.. الجيش السوداني يعلن إسقاط طائرة مسيرة بولاية النيل الأزرق

أعلن الجيش السوداني يوم الاثنين أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة في ولاية النيل الأزرق بعد رصدها قادمة من إثيوبيا.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان إنه "بعون الله وتوفيقه، تمكنت دفاعاتنا الجوية مساء أمس من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق ، حيث تم رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة إثيوبيا".



وأمس الأول، نجحت القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها في استعادة السيطرة على منطقة أبو زعيمة الاستراتيجية بولاية شمال كردفان، عقب عمليات عسكرية استهدفت مواقع قوات الدعم السريع في المنطقة، في تطور ميداني جديد ضمن المواجهات المستمرة بالولاية.

وتكتسب منطقة أبو زعيمة أهمية ميدانية بالنظر إلى موقعها الجغرافي في شمال غرب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وارتباطها بالنطاق الجغرافي المحيط بعدد من المناطق والمحليات، من بينها حمرة الشيخ وأم بادر.