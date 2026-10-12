استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين في قصف على مواصي رفح

استُشهد فلسطيني في غزة وأصيب اثنان آخران في قصف استهدف مواصي مدينة رفح، فيما تواصل القصف على مختلف مناطق قطاع غزة.

فقد استشهد عز الدين إياد دياب برهوم (22 عامًا)، في قصف استهدف منطقة قرب مسجد معاوية، بمواصي رفح.

وجرى اطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية شرقي مدينة حمد شمالي خانيونس جنوبي قطاع غزة، وإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية جنوبي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي مدينة خان يونس، استشهد مساء أمس ثلاثة مواطنين وأصيب ستة آخرون في غارة إسرائيلية نُفذت خلال ساعات الليل الماضية، واستهدفت نقطة لشحن الهواتف في حي البراق جنوبي المدينة.

وقالت مصادر محلية إن الشهداء الثلاثة هم: عبد الحميد جاد الله، ومحمد رمزي حجاج، ويوسف أبو رزق، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة جراء الاستهداف.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية استشهاد الطفل جهاد الغندور، البالغ من العمر سبعة أعوام، متأثرًا بجروح أصيب بها أمس في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في استمرار لسقوط الضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية.

كما أصيبت امرأة فلسطينية برصاصة في ظهرها داخل خيمتها بمنطقة المواصي في خان يونس، في وقت نفذ فيه جيش الاحتلال، خلال ساعات الليل، عملية نسف لمنازل المواطنين في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ضمن العمليات العسكرية المتواصلة في مناطق القطاع.

وفي أحدث إحصائية، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 74,377 شهيدًا و175,398 مصابًا.