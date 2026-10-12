التشيك تصف قرار ترامب استيراد الديزل من روسيا بأنه "صادم"

وصف رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استيراد وقود الديزل من روسيا بأنه "صادم" وبمثابة صفعة قوية لأوروبا.

وقال بابيش - حسبما ذكر راديو براغ الدولي اليوم /الاثنين/ - إنه إذا لم تدرك أوروبا ضرورة التحرك ردا على هذه الخطوة، فإن الأمر سينتهي بشكل سيئ، مشيرا إلى أنه يترقب المواقف التي سيتخذها القادة الأوروبيون الآخرون .. علما بأنه من المقرر عقد قمة للاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وكان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة ستستورد وقود الديزل من روسيا، في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط الأمريكية المستمرة منذ سنوات على موسكو، وذلك في مسعى لكبح جماح الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي.