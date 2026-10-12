صندوق النقد الدولي: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يحافظ على معدل النمو العالمي عند 3%

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن الاستثمارات القوية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحافظ على معدل النمو العالمي عند مستوى 3% تقريبا.

وقالت جورجييفا - خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية (بانكوك)، حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الاثنين/ - إن الطفرة الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي من شأنها تعزيز النمو في الاقتصادات المتقدمة بما يتراوح بين 0.5 نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، وفي الاقتصادات الآسيوية الناشئة بما يتراوح بين 0.2 و0.8 نقطة مئوية.

ولفتت جورجييفا إلى أن هذه الاستثمارات هي العامل الذي يبقي الاقتصاد العالمي في حالة نمو عند مستوى 3% تقريبا، على الرغم من الضغوط السلبية الناجمة عن صدمة إمدادات الطاقة.

وتعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، بمشاركة مسئولين حكوميين وقادة من القطاع الخاص وممثلين عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدني.

وتشمل أجندة الاجتماعات مناقشات حول الاقتصاد العالمي والنمو والاستثمار والذكاء الاصطناعي والاستقرار المالي والتمويل والتنمية.