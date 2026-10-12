أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة "خميس مشيط" السعودية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به اللواء الركن تركي المالكي، وأوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).
"تحالف دعم الشرعية في اليمن": تدمير صاروخ باليستي باتجاه مدينة "خميس مشيط" السعودية
أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة "خميس مشيط" السعودية.
المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي تدمير صاروخ باليستي الميليشيا الحوثية مدينة خميس مشيط السعودية