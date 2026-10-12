أستراليا تعلن دعمها لهدنة الطاقة بين أوكرانيا وروسيا

أعلنت أستراليا، دعمها لهدنة الطاقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بين أوكرانيا وروسيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية - حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) اليوم /الاثنين/ - "تدعم أستراليا هدنة في مجال الطاقة تحترمها روسيا وتساهم في تحقيق سلام عادل ودائم".

وكان ترامب قد أعلن أمس /الأحد/ - على نحو مفاجئ - هدنة بمجال الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، قائلا إن هذا القرار "يسري على الفور" .. لكن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال إنه لا يزال ينتظر الاطلاع على تفاصيل الاتفاق، كما لم يصدر أي تعليق من موسكو على الإعلان.