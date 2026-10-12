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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو لدعم الزراعة المستدامة وتوفير فرص عمل في اليمن

الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو لدعم الزراعة المستدامة وتوفير فرص عمل في اليمن
الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو لدعم الزراعة المستدامة وتوفير فرص عمل في اليمن
أ ش أ

 أعلن الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاق تمويل بقيمة 10 ملايين يورو مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، لتعزيز النظم الزراعية والغذائية القادرة على مواجهة التغيرات المناخية، وتوفير فرص عمل، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن.

وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان اليوم /الإثنين/ - أن المشروع الجديد، الذي يمتد تنفيذه على مدار 42 شهرا تحت اسم "سنابل"، يستهدف تعزيز سلاسل القيمة الزراعية وتحسين الإنتاجية وربط المزارعين والشركات والمؤسسات المحلية بالأسواق، بما يسهم في توفير سبل عيش أكثر استدامة وتحسين دخول الأسر اليمنية.

وأضاف البيان أن المشروع سيركز على دعم المزارعين في تبني ممارسات زراعية ذكية مناخيا، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الروابط بين المنتجين والشركات والأسواق، إلى جانب دعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، لا سيما المياه التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الريفي في اليمن.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تحقيق فوائد تتجاوز زيادة الإنتاج الزراعي، من خلال تنشيط الأنشطة المرتبطة بسلاسل الإمداد والتصنيع الغذائي والنقل والتجارة، بما يفتح آفاقا جديدة للتوظيف، خاصة أمام الشباب، ويدعم نمو المشروعات الصغيرة واستقرار دخول الأسر.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن المشروع يستند إلى المبادرات القائمة وأولويات التنمية المحلية، ويهدف إلى إرساء أسس اقتصادية أكثر قوة واستدامة، بما يضمن استمرار أثره في دعم فرص العمل والتعافي الاقتصادي في اليمن على المدى الطويل.

الاتحاد الأوروبي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

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