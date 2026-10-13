بني سويف.. تكريم اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المُساعد لبلوغه سن المعاش

في لفتة تقدير تحمل معاني الوفاء والعرفان، كرّم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم، اللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمناسبة بلوغه سن الإحالة للمعاش،وذلك خلال احتفالية أُقيمت بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام،والمستشار مصطفى محمد المستشار القانوني للمحافظة ، والنائب هشام مجدي عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة.



وسادت الاحتفالية أجواء من الود والتقدير، عكست ما يجمع القيادات التنفيذية من علاقات قائمة على التعاون والعمل المشترك، وما تركه اللواء أحمد جمال الدين من بصمات خلال فترة عمله بالمحافظة، في إطار منظومة تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء التنفيذي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال كلمته، أعرب المحافظ عن تقديره للواء أحمد جمال الدين، مثمنًا ما بذله من جهود خلال فترة عمله، وما اتسم به أداؤه من التزام وجدية وحرص على إنجاز الملفات المسندة إليه، مشيرًا إلى أن العمل التنفيذي مسؤولية مشتركة تتطلب الإخلاص والتعاون والقدرة على التعامل مع مختلف الملفات والتحديات.

وأكد المحافظ أن قيمة أي مسؤول لا تقاس فقط بالمناصب التي يتولاها، وإنما بما يقدمه من جهد وما يتركه من أثر طيب في محيط عمله، متمنيًا للواء أحمد جمال الدين دوام التوفيق في خطواته المقبلة، ومواصلة مسيرته في خدمة الوطن.

وأهدى المحافظ درع المحافظة للواء أحمد جمال الدين، تقديرًا لجهوده وعطائه خلال فترة عمله، وسط ترحيب وتفاعل من الحضور الذين حرصوا على التعبير عن تقديرهم له، في مشهد غلبت عليه مشاعر الود والاعتزاز بما جمعهم من مواقف وتجارب في العمل.

من جانبه، أعرب بلال حبش، نائب المحافظ، عن تقديره للواء أحمد جمال الدين، مشيرًا إلى أن العمل داخل الجهاز التنفيذي يقوم على تكامل الأدوار وتبادل الخبرات، وأن العلاقات المهنية الطيبة التي تنشأ بين القيادات والعاملين تمثل رصيدًا مهمًا يساعد على مواصلة العمل وتحقيق المستهدفات، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

كما تحدث كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، مثمنًا فترة العمل المشتركة، وما شهدته من تعاون وتنسيق في التعامل مع الملفات المختلفة، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق وتقدير جهود كل مسؤول يمثلان أساسًا لاستمرار الأداء بكفاءة وانتظام.

وفي كلمته، عبّر اللواء أحمد جمال الدين عن اعتزازه بفترة عمله في بني سويف، مؤكدًا أن ما اكتسبه من خبرات وتجارب خلال هذه الفترة سيظل محل تقدير بالنسبة له، وأن العمل مع قيادات الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة أتاح له التعرف عن قرب على طبيعة الملفات والتحديات وسبل التعامل معها.

وتوجه بالشكر إلى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، مشيرًا إلى أنه استفاد كثيرًا خلال فترة عمله تحت قيادته من رزانته وحكمته، وحرصه على الاستماع إلى مختلف الآراء قبل اتخاذ القرارات، ودراسة الملفات بصورة متأنية، فضلًا عن اهتمامه بمتابعة احتياجات المواطنين والحرص على تقديم الخدمات لأبناء المحافظة.

وأضاف أن أسلوب المحافظ في إدارة الملفات، والاستماع إلى التفاصيل، ومتابعة ما يجري على أرض الواقع، يمثل تجربة مهمة في العمل التنفيذي، مؤكدًا تقديره لما لمسه من اهتمام بخدمة المواطنين والانحياز إلى احتياجاتهم في إطار المسؤولية الوطنية.

كما أعرب عن تقديره للسيد بلال حبش، نائب المحافظ، مشيدًا بما يمتلكه من طموح ونشاط ورؤية متجددة، وما يبذله من جهد في متابعة الملفات، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والتقدم في مسيرته العملية، وأن تتاح له فرص أكبر لمواصلة العطاء وخدمة المواطنين.

ووجّه اللواء أحمد جمال الدين الشكر إلى الأستاذ كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، مشيرًا إلى ما لمسه من فهم لطبيعة العمل التنفيذي، وقدرة على التعامل مع تفاصيله، وهدوء في إدارة الملفات، إلى جانب ما يتمتع به من طاقة للعمل والمتابعة، بما يدعم انتظام سير العمل داخل الديوان العام.

كما حرص على توجيه الشكر إلى القيادات التنفيذية والعاملين الذين شاركوه العمل خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق من جهود كان ثمرة للتعاون وتكامل الأدوار، وأن العمل الحكومي لا يقوم على جهد فرد واحد، بل على إخلاص فرق العمل وتعاون جميع المسؤولين والعاملين كلٌّ في موقعه.

واختُتمت الاحتفالية بتبادل كلمات التقدير والتمنيات الطيبة، وسط تأكيد من الحضور أن ما يجمع أبناء الجهاز التنفيذي من علاقات إنسانية ومهنية طيبة يظل حاضرًا حتى مع تغير المواقع والمسؤوليات، وأن خدمة المواطنين والعمل من أجل مصلحة المحافظة يظلان الهدف المشترك الذي يجمع الجميع.

كما حرص عدد من العاملين بديوان عام المحافظة على التقاط الصور التذكارية مع اللواء أحمد جمال الدين، في أجواء سادها الود والتقدير، توثيقًا للحظات جمعتهم به خلال فترة العمل، وتعبيرًا عن اعتزازهم بالعلاقات الطيبة التي ربطتهم به على مدار تلك الفترة.