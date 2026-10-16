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نظر دعاوى طعون 1700 متضرر ضد تعديلات الإيجار القديم.. في هذا الموعد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر دعاوى طعون 1700 متضرر ضد تعديلات الإيجار القديم.. في هذا الموعد

الإيجار القديم
الإيجار القديم
إسلام دياب

تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، غدا السبت، نظر 17 دعوى أقامها محامي بصفته وكيلاً عن عدد من المستأجرين، والتي تضمنت نحو 1700 طاعن قضائي للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.

استجابت المحكمة لطلبات الدفاع، وصرحت له بإقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا في بعض عدد من الطعون التي تتضمن الدفع بعدم دستورية تعديلات القانون، إلى جانب الطعن على قواعد تشكيل وعمل لجان الحصر المنصوص عليها بالقانون.

وكان دفاع المستأجرين قد طلب التصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية، وهو ما جاء متوافقًا مع التوصية الصادرة عن هيئة مفوضي الدولة، فيما تأتي هذه الطعون استكمالًا لسلسلة من الدعاوى والطعون السابقة التي لا تزال قيد النظر أمام الجهات القضائية المختصة.

وتواصل هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري نظر الطعون المقامة والتي تطالب بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه، حيث قدم الدفاع مذكرات قانونية طالب فيها بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.

وكان المحامي قد تقدم بنحو 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإلغاء تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، استنادًا إلى ما اعتبره مخالفات دستورية شابت بعض مواده.

وتضمنت الطعون الاعتراض على المادة الثانية من القانون، التي نصت على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات.

والاعتراض على آلية عمل لجان الحصر التي تتولى تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وما يترتب على ذلك من إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام القانون، والتي نصت التعديلات على زيادتها بنسب متفاوتة وفقًا لطبيعة المنطقة وموقع العقار ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة بها.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد استمعت إلى 9 منازعات دستورية تطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذها.

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