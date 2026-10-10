بقرار جمهوري.. بدء مراسم حلف اليمين للدفعة الجديدة بمجلس الدولة

بدأت مراسم أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد أمام المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، بعد صدور قراري رئيس الجمهورية رقمي 406 و410 لسنة 2026.

وأعلنت إدارة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة، في وقت سابق، موعد أداء اليمين للمندوبين المساعدين الجدد المعينين بموجب القرارين الجمهوريين رقمي 406 و410 لسنة 2026.

وطالبت إدارة تعيينات الأعضاء، بالمندوبين المساعدين الجدد، الحضور إلى مقر ديوان عام مجلس الدولة بالدقي، في تمام الساعة الثامنة صباح يوم السبت 10 أكتوبر، لأداء اليمين أمام المستشار رئيس مجلس الدولة، بقصر الأميرة فوقية.

وأكدت على عدد من الإرشادات العامة التي يتعين على المندوبين المساعدين الالتزام بها، وجاءت كالتالي:

الحضور في تمام الساعة الثامنة صباحًا، لإتمام إجراءات تسجيل الحضور، والتي تنتهي في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ثم تعقبها باقي الفعاليات، الوجود بقاعة المؤتمرات بالدور الرابع في الموعد المحدد، - الحضور بالزي الرسمي، والمتمثل في بدلة سوداء أو كحلي داكن، وقميص أبيض، وكرافت داكن، وحذاء أسود، السماح بحضور عدد 2 مرافقين فقط بحد أقصى، على أن يكون دخول المرافقين من الباب الرئيسي في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.