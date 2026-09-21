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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مجلس الدولة المصري يشارك في اجتماع وندوة الرابطة الدولية للمحاكم الإدارية العليا بلوكسمبورج

اجتماع وندوة الرابطة الدولية للمحاكم الإدارية العليا
اجتماع وندوة الرابطة الدولية للمحاكم الإدارية العليا
إسلام دياب

شارك مجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، وبرفقة وفد قضائي رفيع المستوى من المجلس، في اجتماع مجلس إدارة الرابطة الدولية للمحاكم الإدارية العليا والندوة العلمية المُصاحبة له بعنوان «دولة القانون: المفهوم والآفاق»، بمقر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، بمشاركة رؤساء وممثلي المحاكم العليا ومجالس الدولة والجهات القضائية الأعضاء بالرابطة.
وجاءت مشاركة مجلس الدولة المصري في أعمال الرابطة الدولية للمحاكم الإدارية العليا، تجسيدًا لمكانته ودوره الفعّال في المحافل القضائية الدولية، وتوطيدًا للعلاقات بالمؤسسات القضائية النظيرة، وحرصًا من جانبه على تبادل الخبرات في مجال القضاء الإداري، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وإعلاء مبدأ المشروعية.


كما شارك وفد المجلس في أعمال الندوة العلمية، التي تناولت مفهوم دولة القانون وآفاقه، وشهدت عرض التقرير العام وخلاصة إجابات الجهات القضائية المشاركة عن الاستبيان المُعد لهذا الغرض، ومناقشات أتاحت تبادل الرؤى والخبرات بين ممثلي النظم القضائية المختلفة.
وشهد افتتاح الندوة كلمات لكل من: رئيس محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ورئيسة المحكمة العليا الإسبانية ورئيسة الرابطة، ووزيرة العدل في لوكسمبورج، ورئيس المحكمة الإدارية ونائب رئيس المحكمة الدستورية في لوكسمبورج.
وخلال الاجتماع، أعرب مجلس الدولة عن استعداده لاستضافة إحدى دورات مؤتمر الرابطة المُزمع عقدها خلال السنوات المقبلة، في إطار حرصه على توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين أعضائها.

مجلس الدولة وفد قضائي الرابطة الدولية للمحاكم الإدارية العليا

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