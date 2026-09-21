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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استئناف القاهرة تدعو القضاة للجمعية العمومية لتوزيع العمل القضائي الإثنين المقبل

رئيس محكمة استئناف القاهرة
رئيس محكمة استئناف القاهرة
إسلام دياب

وجه المستشار مجدي علي قاسم سلامة، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى، الدعوة إلى قضاة المحكمة لحضور الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة، والمقرر انعقادها يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، بمقر دار القضاء العالي.

وتناقش الجمعية العامة عددًا من الموضوعات المتعلقة بتنظيم العمل داخل المحكمة، وفي مقدمتها توزيع العمل القضائي للعام القضائي الجديد، إلى جانب ما يستجد من أعمال.

وتأتي الدعوة في إطار الاستعدادات التنظيمية لانطلاق العام القضائي الجديد، وترتيب العمل داخل دوائر محكمة استئناف القاهرة، بما يضمن انتظام العمل وتوزيع الاختصاصات على الدوائر المختلفة.

وحددت الدعوة الساعة 12 ظهرًا موعدًا لانعقاد الجمعية العامة في حال اكتمال النصاب القانوني، على أن يكون الانعقاد في الساعة 1 ظهرًا حال عدم اكتمال النصاب في الموعد الأول.

ومن المقرر أن يشارك قضاة محكمة استئناف القاهرة في أعمال الجمعية العامة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للقواعد المنظمة لعمل الجمعية العامة.

واختتم المستشار مجدي علي قاسم سلامة دعوته إلى قضاة المحكمة بعبارة: "سدد الله خطاكم".

محكمة استئناف القاهرة محاكم الاستئناف مجلس القضاء الأعلى

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