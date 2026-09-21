مشى عكس.. القبض على سائق توك توك بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد سيارة "ملاكى" من قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير برعونة وعكس الإتجاه حال سيره بأحد الطرق بالمنوفية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (لا يحمل رخصة قيادة ، مقيم بالمنوفية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال سيره بدائرة مركز شرطة الشهداء بقصد إختصار الطريق.



تم التحفظ على مركبة "التوك توك".. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

