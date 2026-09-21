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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالشوم.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب 6 أشخاص بإصلبات متفرقة إثر وقوع مشاجرة بالشوم والخشب يقرية التمد الحجر يالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية.


وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب  مشاجره بين الاهالي وتعدي من آخرين بشومة وخشب مما أدى إلى وقوع مصابين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة  كلا من السيد صبري السيد منصور 44 عاما حيث أصيب كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.


سمله السيد صبري السيد منصور 17عاما وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
وامال السيد صبري السيد منصور 16عاما بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
كما اصيب اسين السيد صبري السيد منصور 13عاما  بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم  ومكه السيد  كما اصيب صبري السيد منصور 7 أعوام  بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم  وسارة محمد صبري محمد37عاما  بكدمات  وسحجات متفرقه بالجسم 
تم نقل المصابين  الى مستشفى السنبلاوين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

الدقهليه محافظ السنبلاوين ضباط

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