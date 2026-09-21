وزيرة التنمية المحلية والبيئة تفتتح اليوم عددا من مشروعات منظومة المخلفات الصلبة بالدقهلية

تقوم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اليوم الاثنين بزيارة إلي محافظة الدقهلية لافتتاح المحطة الوسيطة بمدينة نبروه ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر ( مكون المخلفات الصلبة ) ، وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والسادة محافظي الغربية وكفر الشيخ وممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وسفير الاتحاد الأوروبي وقيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة ، كما ستشهد الزيارة افتتاح المحطة الوسيطة بقرية نشيل بمحافظة الغربية عبر الفيديو كونفرانس .

كما تتضمن زيارة وزيرة التنمية المحلية والبيئة لمحافظة الدقهلية تفقد عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بالمحافظة وكذا المشروعات المرتبطة بملف المجازر والحدائق العامة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة والنقل الداخلي .