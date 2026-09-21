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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يتحرك لتوصيل مياه الشرب لعرب الهايرة والعيايدة..وشركة الجيزة تحيل الملف لقطاع المشروعات للدراسة

النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن دائرة الصف عن حزب حماة الوطن
النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن دائرة الصف عن حزب حماة الوطن
ماجدة بدوى

في تحرك جديد لخدمة أهالي دائرته، نجح النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن دائرة الصف عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، في تحريك ملف توصيل مياه الشرب النقية لقريتي عرب الهايرة وعرب العيايدة بمركز الصف، استجابة لمطالب الأهالي الذين يعانون من عدم وصول الخدمة بصورة كافية، حيث تواصل النائب مع قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وتقدم بطلب رسمي لوضع الملف أمام الجهات المختصة.

ومن جانبه أبدى المهندس محمد حفناوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تعاونا كبيرا واستجابة فورية للطلب المقدم من النائب فيصل أبو عريضة، حيث وجه بإحالة موضوع توصيل ومد خدمة مياه الشرب إلى قطاع المشروعات بالشركة لدراسة الأمر فنياً واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إمكانية تنفيذ أعمال التوصيل ومد الشبكات.

وتأتي هذه الخطوة كإجراء تمهيدي وضروري لدراسة الوضع على الطبيعة من الناحية الفنية والهندسية، وتحديد الاحتياجات والإمكانات والمقايسات المطلوبة، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ورصد الميزانية اللازمة وفقاً للضوابط والإمكانات المتاحة لدى الشركة.

ويعكس هذا التحرك اهتمام النائب فيصل أبو عريضة بملفات الخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وفي مقدمتها مياه الشرب، وحرصه على نقل مطالب الأهالي إلى المسؤولين والجهات التنفيذية المختصة ومتابعتها حتى تدخل المسار الرسمي للدراسة، بما يؤكد أهمية التنسيق بين الدور البرلماني والتنفيذي.

وفي السياق ذاته وجه أهالي عرب الهايرة وعرب العيايدة الشكر والتقدير إلى المهندس محمد حفناوي لما أبداه من سعة صدر وحسن استقبال وتعاون، مؤكدين أن إحالة الملف إلى قطاع المشروعات تمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو إيجاد حل جذري، لاسيما وأن توفير مياه الشرب النقية هو حق أساسي وليس مجرد خدمة.

ويترقب أهالي القريتين حالياً نتائج الدراسة التي يجريها قطاع المشروعات، آملين أن تتكلل الجهود باستكمال الإجراءات وتنفيذ مشروع مد وتوصيل مياه الشرب النقية، بما ينهي معاناة طال انتظار حلها ويوفر الخدمة لكل بيت في عرب الهايرة وعرب العيايدة.

النائب فيصل أبو عريضة مركز الصف الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي الشبكات

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