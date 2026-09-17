عودة ضخ مياه الشرب بالأقصر بعد الانتهاء من ضم خط جديد بقطر 560 مم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر الانتهاء من أعمال ضم خط مياه الشرب الجديد بقطر 560 مم بمنطقة مزلقان القراريش، وذلك في تمام الساعة السابعة صباح اليوم الخميس، مؤكدة عودة ضخ المياه للمواطنين بصورة طبيعية.

وأوضحت الشركة أن انتظام الخدمة وعودة المياه إلى مختلف المناطق تتم بصورة تدريجية، مع بدء وصولها إلى مناطق أبو الجود ونجع الطويل وامتداد شارع صلاح سالم، عقب الانتهاء من أعمال الربط وتشغيل الخط الجديد.

وتأتي أعمال ضم الخط الجديد ضمن خطة دعم وتطوير البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة الأقصر، بما يستهدف تحسين ضغوط المياه ورفع كفاءة واستدامة الخدمة، خاصة بالمناطق الواقعة شرق السكة الحديد ومنطقة نجع الطويل.

وناشدت الشركة المواطنين الذين قد يواجهون أي تأخر في وصول المياه خلال فترة انتظام الضغوط، التواصل مع الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو عبر أرقام الطوارئ والشكاوى:

0952282406

0952284116

01030019076

01212579703

01147999752

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر استمرار فرق التشغيل والصيانة في متابعة انتظام الضغوط والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد من المواطنين.د