قفزة 679 جنيهاً.. ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 17 سبتمبر قفزة قوية، متأثرة بارتفاع أسعار الذهب في السوق العالمي حيث ارتفع الذهب بأكثر من 2.4 بالمئة ليصل الى 4364.29 دولار للأوقية، متعافيا من أدنى مستوى في 6 أسابيع.



وجاء هذا الصعود العالمي مدعوما بتراجع أسعار النفط ونزول الدولار الأمريكي عن أعلى مستوى في 7 أسابيع، وانخفاض عائد السندات الأمريكية، مما زاد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وانعكس هذا الارتفاع العالمي بشكل مباشر على السوق المحلي المصري، ليشهد الذهب قفزة قوية في ختام تعاملات اليوم.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا كبيرا مقارنة بأسعار أمس الأربعاء 16 سبتمبر.

وارتفع عيار 24 من 7166 جنيه الى 7263 جنيه بزيادة 97 جنيه.

وعيار 21 ارتفع من 6270.25 جنيه الى 6355.12 جنيه بزيادة 84.87 جنيه.

بينما ارتفع عيار 18 من 5374.50 جنيه الى 5447.25 جنيه بزيادة 72.75 جنيه.

وعيار 14 ارتفع من 4180.17 جنيه الى 4236.75 جنيه بزيادة 56.58 جنيه.

وسجلت أوقية الذهب ارتفاع من 222887.51 جنيه الى 225904.55 جنيه بزيادة 3017.04 جنيه.

فيما ارتفع الجنيه الذهب من 50162 جنيه الى 50841 جنيه بزيادة 679 جنيه خلال 24 ساعة فقط.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 17 سبتمبر

عيار 24: 7263.00 جنيه للجرام

عيار 21: 6355.12 جنيه للجرام



عيار 18: 5447.25 جنيه للجرام

عيار 14: 4236.75 جنيه للجرام

سعر الأوقية: 225904.55 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 50841.00 جنيه