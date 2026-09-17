زاد 90 جنيها.. أسعار الذهب الآن في الصاغة

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس 17-9-2026؛ داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يصعد

وصعد سعر جرام الذهب بمقدار 90 جنيها على أساس أسبوعي بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6370 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7280 جنيها للشراء و7222 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6673 جنيها للشراء و6621 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6370 جنيها للشراء و6320 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5460 جنيها للشراء و5417 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4367 دولارا للشراء و4366 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50.96 ألف جنيه للشراء و50.56 ألف جنيه للبيع.