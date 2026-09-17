أسعار الذهب اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تواصل أسعار الذهب في السوق المحلية تحركاتها مع متابعة المواطنين والمستثمرين لتطورات المعدن الأصفر، في ظل ارتباط السوق المحلية بحركة الأسعار العالمية، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى المؤثرة في تحديد قيمة الذهب بالسوق المصرية.

وشهدت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس 17 سبتمبر 2026 حالة من الاستقرار خلال منتصف التعاملات، بعد ارتفاع ملحوظ سجله عيار 21 في بداية التعاملات، حيث صعد بنحو 30 جنيهًا قبل أن يستقر عند مستواه الأخير وفقًا لآخر تحديث منشور.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7234 جنيهًا، ويعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب بين الأعيرة المتداولة في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6330 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصرية.

وكان عيار 21 قد شهد ارتفاعًا بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، قبل أن يستقر عند مستوى 6330 جنيهًا خلال منتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5425 جنيهًا، ليواصل التحرك بالتزامن مع حركة باقي أعيرة الذهب في السوق المحلية.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50640 جنيهًا، ويرتبط سعره بصورة أساسية بحركة سعر جرام الذهب عيار 21، باعتبار أن الجنيه الذهب مصنوع منه، وبالتالي يتأثر بأي تغيرات تطرأ على سعر الذهب في السوق المحلية.

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، سجل سعر الذهب في العقود الفورية نحو 4350 دولارًا للأوقية، وهو المستوى الذي تتابعه الأسواق بالتزامن مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

عوامل تحرك أسعار الذهب في مصر

ترتبط حركة أسعار الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل، من بينها السعر العالمي للمعدن الأصفر، وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات الطلب والعرض داخل السوق المحلية.

وبالتالي فإن أسعار الذهب محليًا قد تشهد تحركات صعودًا أو هبوطًا نتيجة تغير أحد هذه العوامل أو أكثر، حتى في حال استقرار بعض العوامل الأخرى.

هل الأسعار المعلنة تشمل المصنعية؟

الأسعار المعلنة للذهب تمثل سعر الجرام الخام قبل إضافة المصنعية والرسوم الأخرى المرتبطة بعملية الشراء.

وتختلف قيمة المصنعية من محل إلى آخر، كما تختلف وفقًا لنوع المشغولات وتصميمها ووزنها والشركة المنتجة لها، وهو ما يجعل السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك أعلى من السعر المعلن للجرام في حالة شراء المشغولات الذهبية.

عمرو المغربي يكشف أسباب عدم استقرار الذهب

أكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن حالة عدم الاستقرار في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ترجع إلى عدد من العوامل، من بينها الأسباب الجيوسياسية، وما يحدث على الساحة الخارجية، إلى جانب القرارات التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أسعار الفائدة.

وأوضح المغربي، خلال مداخلة هاتفية، أن حالة عدم الاستقرار المرتبطة بالأوضاع العالمية تؤثر على سعر الذهب عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار الذهب في السوق المحلية.

نصيحة مهمة لملاك الذهب

ولفت عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية إلى أنه ينصح أي مواطن يمتلك ذهبًا بعدم البيع خلال هذه الفترة، موضحًا أن الاستثمار في الذهب يكون على المدى الطويل، وكذلك الادخار بالذهب ينبغي أن يكون طويل الأجل.

وأشار إلى أن الشخص الذي يرغب في تحقيق مكسب من الذهب يحتاج إلى الانتظار لمدة عام أو عام ونصف تقريبًا، مؤكدًا أن الاستثمار في الذهب خلال عام 2026 آمن، وأن الذهب سيظل ملاذًا آمنًا.