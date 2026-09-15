سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026

تراجع سعر الذهب في السعودية ، اليوم 15 سبتمبر 2026 وفقًا لآخر تحديث معلن في الأسواق ، وتزامنًا مع تراجع سعر المعدن الأصفر عالميًا، تراجعت سعر الأوقية وسجلت 16.1 ألف ريال سعودي، وذلك تزامنا مع استمرار التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.

أسعار الذهب في السعودية



سجل سعر الذهب عيار 24 518.94 ريال سعودي، أي ما يعادل 139.32 دولار.



وصل سعر عيار 21 إلى نحو 454.08 ريال، أي ما يعادل 121.03 دولار، وهو العيار الأكثر انتشارًا بين المواطنين.

سجل عيار 18 نحو 389.21 ريال، أو 103.74 دولار.

سعر الأونصة عالميًا



على المستوى العالمي، سجلت الأونصة من عيار 24 سعرًا يبلغ حوالي 4301 دولار.