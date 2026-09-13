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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد.. آخر تحديث

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

سجلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية حالة من الاستقرار السعري، اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، بالتزامن العطلة الرسمية للبورصة العالمية.

وخلال السطور التالية نرصد سعر الذهب في السعودية وفقا لآخر تحديث موقع gold-price-today.

أسعار الذهب اليوم في السعودية
تصدر  سعر الذهب عيار 24 قائمة الأسعار كأعلى قيمة للجرام الواحد في السوق السعودي، حيث سجل 524.25 ريال، نظراً لكونه الأعلى نقاءً. وفي المقابل، جاء سعر الذهب عيار 18كأقل سعر للجرام بين الأعيرة المتداولة، مسجلاً 393.25 ريال، وهو ما يجعله الخيار المفضل للفئات التي تبحث عن مشغولات ذهبية بأسعار مناسبة

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 21

وتوسط الذهب عيار 21 سعر الأعيرة الذهبية مسجلا  458.75 ريال، بينما سجل عيار الذهب  22 سعر 480.50 ريال.

سعر  الجنيه الذهب في السعودية
وعلى صعيد الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، سجل الجنيه الذهب سعراً بلغ 3,669.75 ريال. 

سعر الأونصة في السعودية

 سجلت سعر  الأونصة في السوق السعودية 16,306.25 ريال.

سعر الأونصة عالميا

واستقر سعر الأونصة عالميا عند 4348.36 دولار، سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي.

تظهر حركة السوق في السعودية ميلاً نحو الاستقرار النسبي مطلع هذا الأسبوع، مع ملاحظة تركيز الطلب على عيار 21 والسبائك (عيار 24) كأدوات للادخار. 

أسعار الذهب السعودية أسعار الذهب اليوم ريال سعودي سعر الجنيه الذهب

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