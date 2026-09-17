صدمة في سوق الذهب العالمي.. المعدن الأصفر يرتفع فجأة بأكثر من 2% ويخالف التوقعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بأكثر من اثنين بالمئة، متعافية من أدنى مستوى في قرابة ستة أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة، بدعم من ​تراجع أسعار النفط ونزول الدولار، في حين عكف المستثمرون على تقييم أحدث رفع ‌من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة ودلالاته فيما يخص السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 1311 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 4364.29 دولار للأوقية (الأونصة)، وفقاً لرويترز.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة ​إلى 4404.80 دولار.

وقال ديفيد ميجر مدير تعاملات المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز "ارتبطنا ارتباطا وثيقا للغاية ​بعلاقة عكسية مع أسعار الطاقة بسبب تلك الضغوط التضخمية... أسعار الطاقة منخفضة ⁠اليوم بشكل كبير. لذا فإن انخفاض أسعار الطاقة هو ما يزيل بعضا من ذلك الضغط عن ​سوق الذهب".

وكانت أسعار النفط واصلت انخفاضها لليوم الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى في أسبوع، مع انحسار ​المخاوف من انقطاع الإمدادات، في حين تراجع الدولار عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع، ما جعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

كما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات. وتقلل العوائد المرتفعة ​على سندات الخزانة الأمريكية الخالية من المخاطر من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

ورفع مجلس ​الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أمس الأربعاء وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة، وانضم رئيس البنك المركزي الأمريكي ‌الجديد ⁠كيفن وورش إلى قرار بالإجماع يقر فعليا بعدم قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى الآن على السيطرة على التضخم الذي يخشى صانعو السياسات من تفاقمه.



وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 51 بالمئة رفعا آخر في أسعار الفائدة الأمريكية عندما يجتمع مسؤولو ​البنك المركزي في أكتوبر ​ المقبل، مقارنة ⁠بنحو 44 بالمئة قبل يوم.

ورغم أن الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول التي تدر عوائد.

وقالت يو.بي.إس ​في مذكرة "ارتفاع العجز المالي وزيادة أعباء الديون والضعف المرتقب للدولار وتوقعاتنا بأن ​يستأنف مجلس ⁠الاحتياطي التيسير النقدي العام المقبل، ينبغي أن تدعم الذهب رغم التقلبات على المدى القريب".

وفي بريطانيا، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير اليوم، بينما من المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى ⁠مستوى في ​31 عاما غدا الجمعة، وأن يشير إلى استعداده لمواصلة ​زيادة تكاليف الاقتراض.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.9 بالمئة إلى 65.44 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.1 بالمئة إلى ​1787.68 دولار، وصعد البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1296.86 دولار.