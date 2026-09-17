لاستشعار الحرج| إحالة دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب من جنح مستأنف عابدين إلى الموسكي

أحالت محكمة جنح مستأنف عابدين، دعوى السب والقذف المقامة من المستشار مرتضى منصور ضد الإعلامي عمرو أديب، إلى محكمة جنح مستأنف الموسكي، وذلك لاستشعار الحرج.

تفاصيل القضية



وكانت جهات التحقيق قد تقدمت باستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح عابدين بجلسة 25 يوليو 2026، والقاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور ضد عمرو أديب.





واستند استئناف جهات التحقيق إلى أن العريضة التي أقيمت بموجبها الدعوى كانت مقدمة من الشاكي بشخصه، وهو ما يعني، وفقا لما تمسك به الاستئناف، أنها لا تحتاج إلى توكيل خاص حتى تكون مقبولة من الناحية الإجرائية.





وكانت محكمة جنح عابدين قد قضت في 25 يوليو بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور ضد عمرو أديب، بعد تداول القضية أمام المحكمة وسماع مرافعات هيئة الدفاع.





وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به مرتضى منصور، اتهم فيه عمرو أديب بارتكاب وقائع سب وقذف وشتم بحقه خلال إحدى الحلقات التلفزيونية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية، قبل أن تُحال الدعوى إلى المحكمة المختصة، التي قررت حجزها للحكم في جلسة 25 يوليو.