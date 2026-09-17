قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الداخلية يقرر اعتبار وفاة اللواء محمد الشربيني ضمن حالات الاستشهاد
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان “البداية” في حفل تخرج الدورة 6 للجهات القضائية
بسبب تهديد المسيرات الروسية.. بولندا تغلق مطاراتها وتستدعي طائراتها المقاتلة
وزير الداخلية اليمني: رفع الجاهزية الأمنية في عدن ولحج والمناطق خلف خطوط المواجهة
تعليم بورسعيد يجتمع بمديري مدارس المرحلة الثانوية لمتابعة الانضباط وانتظام الدراسة
محافظ القاهرة يحسم الجدل: لن يتم إصدار أي تراخيص جديدة لإقامة أكشاك
موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في بطولة أمم أفريقيا للطائرة
الرئيس السيسي يشهد تخرج 1350 من الجهات والهيئات القضائية
بآيات من الذكر الحكيم.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية
الرئيس السيسي لخريجي الهيئات القضائية: حافظوا على الدولة واحترموا معايير الاختيار
الرئيس السيسي: يتعين على الجميع التنبه إلى أن ما حدث في الفترة من 2011 - 2013 لم ينته
برلماني: رسائل الرئيس من الأكاديمية العسكرية ترسم ملامح دولة الكفاءة والوعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

6 وفيات و3 مصابين في دقائق.. ماس كهربائي داخل خزان مخصص لتصنيع المخللات ينهي حياة أسرة كاملة بالأقصر| ماذا حدث؟

ماس كهربائي داخل خزان مخصص لتصنيع المخللات ينهي حياة أسرة كاملة بالأقصر
ماس كهربائي داخل خزان مخصص لتصنيع المخللات ينهي حياة أسرة كاملة بالأقصر
شمس يونس

شهدت منطقة عزبة الأسد بأرمنت الحيط في محافظة الأقصر، حادثًا مأساويًا داخل أحد معامل إنتاج المخللات، بعدما تعرض عدد من الأشخاص لصعق كهربائي داخل خزان مياه مخصص لتصنيع المخللات، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تعرض المعمل لماس كهربائي مفاجئ، امتد أثره إلى المياه داخل الخزان المخصص لتصنيع المخللات، والمجاور لمكتب الإصلاح الزراعي بمنطقة أرمنت الحيط، ما أدى إلى تعرض الموجودين داخله للصعق الكهربائي.

وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة في الأقصر

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص، بينهم الشاب محمد أحمد عبد الرحيم، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى جانب والده وشقيقيه واثنين آخرين من أفراد العائلة، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى حورس التخصصي بأرمنت لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

احمد الضحايا
أحد الضحايا

واستقبل المستشفى المصابين مصطفى عبد الفتاح حسين، 19 عامًا، والذي أصيب بصعوبة في التنفس، وشعبان محمد علي، 38 عامًا، وأحمد رمضان حسان، 33 عامًا، حيث خضعوا للفحوصات والرعاية الطبية عقب نقلهم من موقع الحادث.

عريس منذ 10 أيام بين ضحايا الحادث

وزادت مأساة الأسرة بعد وفاة محمد أحمد عبد الرحيم، الذي لم يكن قد مر على زفافه سوى 10 أيام، إذ كان قد احتفل بزواجه قبل أيام قليلة من الحادث، قبل أن تنقلب فرحته إلى مأساة، ويلقى مصرعه أثناء وجوده في عمله وسعيه لكسب قوت يومه.

ولم يكن محمد الضحية الوحيدة من أسرته، حيث فقد والده وشقيقيه واثنين آخرين من أفراد العائلة في الحادث نفسه، لتخيم حالة من الحزن على أسرة الضحايا وأهالي المنطقة، بعدما تحولت الواقعة إلى فاجعة فقدت فيها أسرة واحدة عددًا من أفرادها.

احد الضخايا
عريس منذ 10 أيام بين ضحايا الحادث

محافظ الأقصر: دعم كامل لأسر المتوفين

وفور وقوع الحادث، تحركت الأجهزة التنفيذية لمتابعة تداعياته، ووجه المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، بتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين والمصابين، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

وكلف المحافظ عبد الخالق حسين مدني، رئيس مركز ومدينة أرمنت، بالانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة الموقف ميدانيًا، والتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع تقارير متتابعة بشأن تطورات الواقعة والإجراءات التي يتم اتخاذها.

لجنة متخصصة لفحص ملابسات الحادث

كما وجه محافظ الأقصر مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث، حيث جرى تشكيل لجنة إغاثة عاجلة لتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.

وفي الوقت نفسه، شكلت مديرية العمل لجنة متخصصة لفحص ملابسات الحادث من ناحية اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وضمّت اللجنة المختصين بإدارات السلامة والصحة المهنية ومكتب العمل، حيث بدأت أعمال المعاينة والفحص وإعداد التقارير الفنية كل في نطاق اختصاصه.

النيابة تحقق في أسباب الحادث

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على الأسباب والملابسات الكاملة للحادث، مع إجراء المعاينات اللازمة وفحص موقع الواقعة، إلى جانب مراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالحادث.

وشدد محافظ الأقصر على سرعة استكمال الإجراءات ومتابعة أعمال اللجان المشكلة، والتعامل مع آثار الحادث، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتقارير الفنية والتحقيقات.

وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة في الأقصر الأقصر محافظة الأقصر عزبة الأسد بأرمنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

خوان بيزيرا

3 ملايين دولار كاش.. الغندور يكشف الكواليس الأخيرة في صفقة بيزيرا

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

ترشيحاتنا

كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية

نبيل فهمي: تعليم العربية لغير الناطقين بها نافذة لتقديم ثقافتنا للعالم

ارشيفي

جيش الاحتلال في خطر.. تحذيرات عاجلة من نقص ميزانية الدفاع وتسريح عدد كبير من جنود الاحتياط

ماجدالينا أندرسون

بفارق 3 أصوات.. المعارضة السويدية تسيطر على انتخابات الريكسداج

بالصور

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد