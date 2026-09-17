6 وفيات و3 مصابين في دقائق.. ماس كهربائي داخل خزان مخصص لتصنيع المخللات ينهي حياة أسرة كاملة بالأقصر| ماذا حدث؟

شهدت منطقة عزبة الأسد بأرمنت الحيط في محافظة الأقصر، حادثًا مأساويًا داخل أحد معامل إنتاج المخللات، بعدما تعرض عدد من الأشخاص لصعق كهربائي داخل خزان مياه مخصص لتصنيع المخللات، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تعرض المعمل لماس كهربائي مفاجئ، امتد أثره إلى المياه داخل الخزان المخصص لتصنيع المخللات، والمجاور لمكتب الإصلاح الزراعي بمنطقة أرمنت الحيط، ما أدى إلى تعرض الموجودين داخله للصعق الكهربائي.

وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة في الأقصر

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص، بينهم الشاب محمد أحمد عبد الرحيم، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى جانب والده وشقيقيه واثنين آخرين من أفراد العائلة، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى حورس التخصصي بأرمنت لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أحد الضحايا

واستقبل المستشفى المصابين مصطفى عبد الفتاح حسين، 19 عامًا، والذي أصيب بصعوبة في التنفس، وشعبان محمد علي، 38 عامًا، وأحمد رمضان حسان، 33 عامًا، حيث خضعوا للفحوصات والرعاية الطبية عقب نقلهم من موقع الحادث.

عريس منذ 10 أيام بين ضحايا الحادث

وزادت مأساة الأسرة بعد وفاة محمد أحمد عبد الرحيم، الذي لم يكن قد مر على زفافه سوى 10 أيام، إذ كان قد احتفل بزواجه قبل أيام قليلة من الحادث، قبل أن تنقلب فرحته إلى مأساة، ويلقى مصرعه أثناء وجوده في عمله وسعيه لكسب قوت يومه.

ولم يكن محمد الضحية الوحيدة من أسرته، حيث فقد والده وشقيقيه واثنين آخرين من أفراد العائلة في الحادث نفسه، لتخيم حالة من الحزن على أسرة الضحايا وأهالي المنطقة، بعدما تحولت الواقعة إلى فاجعة فقدت فيها أسرة واحدة عددًا من أفرادها.

عريس منذ 10 أيام بين ضحايا الحادث

محافظ الأقصر: دعم كامل لأسر المتوفين

وفور وقوع الحادث، تحركت الأجهزة التنفيذية لمتابعة تداعياته، ووجه المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، بتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين والمصابين، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

وكلف المحافظ عبد الخالق حسين مدني، رئيس مركز ومدينة أرمنت، بالانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة الموقف ميدانيًا، والتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع تقارير متتابعة بشأن تطورات الواقعة والإجراءات التي يتم اتخاذها.

لجنة متخصصة لفحص ملابسات الحادث

كما وجه محافظ الأقصر مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث، حيث جرى تشكيل لجنة إغاثة عاجلة لتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.

وفي الوقت نفسه، شكلت مديرية العمل لجنة متخصصة لفحص ملابسات الحادث من ناحية اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وضمّت اللجنة المختصين بإدارات السلامة والصحة المهنية ومكتب العمل، حيث بدأت أعمال المعاينة والفحص وإعداد التقارير الفنية كل في نطاق اختصاصه.

النيابة تحقق في أسباب الحادث

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على الأسباب والملابسات الكاملة للحادث، مع إجراء المعاينات اللازمة وفحص موقع الواقعة، إلى جانب مراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالحادث.

وشدد محافظ الأقصر على سرعة استكمال الإجراءات ومتابعة أعمال اللجان المشكلة، والتعامل مع آثار الحادث، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتقارير الفنية والتحقيقات.