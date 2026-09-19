محافظ البحيرة تكشف تفاصيل تطوير رشيد وإقامة 9 محطات لمياه الشرب

تشهد محافظة البحيرة خلال الفترة الحالية تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، التي تنطلق فعالياتها من مدينة رشيد.

وتشمل الفعاليات تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة، إلى جانب متابعة أعمال التطوير الجارية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، تفاصيل عدد من المشروعات التي تشهدها المحافظة.

وأوضحت أن أعمال التطوير تشمل مدينة رشيد، وقطاع مياه الشرب، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير المناطق غير المستغلة وتحويلها إلى مساحات خضراء بمشاركة المواطنين.

تطوير كورنيش رشيد وإتاحة المناطق المطلة على المياه للمواطنين

وأكدت محافظ البحيرة أن تطوير كورنيش رشيد يستهدف إتاحة المناطق المطلة على المسطحات المائية بالكامل أمام المواطنين، بما يسمح لهم بالاستفادة من هذه المناطق وممارسة الأنشطة المختلفة، مع إزالة أي عوائق قد تحجب الرؤية أو تحول دون وصول المواطنين إلى هذه المساحات.

وأوضحت أن احتفالات العيد القومي للمحافظة تنطلق من مدينة رشيد، التي تمثل رمزًا تاريخيًا للمحافظة، وتتضمن عددًا من الفعاليات والمشروعات، من بينها تنظيم ماراثون على كورنيش رشيد للمرة الأولى، بالتزامن مع تفقد المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها.

مشروع تطوير رشيد يحافظ على القلب التاريخي والتراث الأثري

وأشارت جاكلين عازر إلى أن مشروع تطوير مدينة رشيد يهتم بصورة أساسية بالحفاظ على القلب التاريخي والأثري للمدينة، بما يضمن الحفاظ على هويتها وتراثها الحضاري بالتزامن مع أعمال التطوير وتحسين الخدمات والبنية الأساسية.

وأكدت أن رشيد تعد مدينة باسلة ورمزًا للصمود، وتتمتع بمكانة تاريخية وأثرية مميزة، موضحة أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد القاهرة من حيث عدد الآثار الإسلامية، وهو ما يجعل الحفاظ على طابعها التاريخي جزءًا أساسيًا من أعمال التطوير الجارية.

احتفالات العيد القومي تمتد إلى مختلف مراكز ومدن البحيرة

وأوضحت محافظ البحيرة أن الاحتفالات بالعيد القومي لا تقتصر على مدينة رشيد، وإنما تمتد على مدار الأسبوع لتشمل تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشارت إلى أن المحافظة تشهد تنفيذ مشروعات في 15 مركزًا ومدينة، بهدف دعم البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، لافتة إلى أن الاحتفالات تتزامن مع متابعة عدد من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها وافتتاح مشروعات أخرى في القطاعات المختلفة.

«معًا نزرع» لتحويل المناطق المهملة إلى مساحات خضراء

وكشفت الدكتورة جاكلين عازر عن إطلاق مبادرة «معًا نزرع» بمحافظة البحيرة، والتي تستهدف استغلال المناطق وقطع الأراضي المهملة الموجودة في نهايات الشوارع وبجوار الميادين، وتحويلها إلى مساحات خضراء ومناطق حضارية يستفيد منها المواطنون.

وأوضحت أن عددًا من هذه المناطق جرى بالفعل تجهيزه ووضع التربة به، تمهيدًا لزراعته بأنواع محددة من الأشجار والنباتات، مع مشاركة سكان كل منطقة في أعمال الزراعة والحفاظ على المساحات الجديدة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتوفير مساحات خضراء تمثل متنفسًا للمواطنين.

أكثر من 4 آلاف مشروع ضمن «حياة كريمة» في البحيرة

وأكدت محافظ البحيرة أن قطاع البنية التحتية يحظى باهتمام كبير، ويشهد تنفيذ عدد واسع من المشروعات في مختلف أنحاء المحافظة، مشيرة إلى أن البحيرة كانت من المحافظات التي شهدت تنفيذ حجم كبير من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت أن عدد مشروعات «حياة كريمة» في محافظة البحيرة يتجاوز 4 آلاف مشروع في مختلف القطاعات والمراكز، بما يشمل مشروعات البنية الأساسية والخدمات، وهو ما يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير القرى والمناطق المستهدفة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

9 محطات مياه شرب تدخل الخدمة قبل نهاية العام

وكشفت جاكلين عازر أن 9 محطات لمياه الشرب اقتربت من الانتهاء، ومن المقرر دخولها الخدمة قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة أن تشغيل هذه المحطات سيسهم في معالجة جانب كبير من مشكلات واحتياجات مياه الشرب في عدد من مناطق المحافظة.

وأوضحت أن هذه المشروعات تحظى بدعم لاستكمال أعمال الإنشاء والتجهيز والتشغيل، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يساهم في سرعة دخولها الخدمة والاستفادة منها في تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

مشروعات جديدة لتحسين الخدمات في إدكو

وفي إطار خطة المحافظة لتطوير الخدمات، أشارت محافظ البحيرة إلى أن مدينة إدكو تشهد أيضًا عددًا من المشروعات، من بينها تفقد طريق الشركات، إلى جانب افتتاح وتفقد وحدة للعناية المركزة والعيادات بمستشفى إدكو.

كما تتضمن خطة المحافظة الاهتمام بالمتنزهات والأماكن العامة، بالتوازي مع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف المراكز والمدن، بما يستهدف تحسين مستوى الخدمات ورفع جودة الحياة للمواطنين.