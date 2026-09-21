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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز قدرة مصر على دعم الاقتصاد الرقمي

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع التوسع في تشييد مراكز البيانات العملاقة، تعكس رؤية واضحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

توجيهات الرئيس السيسي تعزز قدرة مصر على دعم الاقتصاد الرقمي

وقال النائب محمود مرسي إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل دفعة قوية أمام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وما تتيحه هذه التقنيات من فرص كبيرة لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأكد أن التوسع في إنشاء مراكز البيانات العملاقة يمثل أحد أهم ركائز بناء اقتصاد رقمي قوي، مشيرًا إلى أن امتلاك بنية تحتية رقمية متطورة يسهم في جذب الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والخدمات الرقمية، ويدعم قدرة مصر على استضافة ومعالجة البيانات وتقديم خدمات رقمية متقدمة للأسواق المحلية والإقليمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية ما تضمنته توجيهات الرئيس من التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة السحابية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي في القطاعات الحيوية.

تطوير حلول وتطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

وأضاف أن اهتمام الدولة بتطوير حلول وتطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الدور الذي يقوم به مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير حلول قائمة على التكنولوجيات الناشئة، يعكس توجهًا نحو تحويل الابتكار والتكنولوجيا إلى أدوات حقيقية لتحقيق التنمية وتعميق أثرها المجتمعي.

وأوضح النائب محمود مرسي أن مصر تمتلك مقومات مهمة تؤهلها للاستفادة من التوسع العالمي في الاقتصاد الرقمي، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية للاتصالات، مؤكدًا أن تعزيز الاستثمارات في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي يمكن أن يفتح مجالات جديدة أمام الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

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