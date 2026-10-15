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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خطوتك الأولى لامتلاك شقة العمر.. أسعار ومدة تعاقد وحدات الإيجار بمدن الإسكان

شقق «بيت العمر»
شقق «بيت العمر»
خالد يوسف

أطلقت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحاً جديداً للوحدات السكنية عبر منصة «مسكن» الرقمية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن برنامج «بيت العمر» في المدن الجديدة، ويستهدف الطرح تلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين الساعين لتأمين سكن مناسب وفق شروط محددة تتعلق بالسن ومستويات الدخل، حيث تشمل الشروط التزامات مالية واضحة ومدة تعاقد مدروسة تضمن تسهيل إجراءات التملك النهائي، ليمثل البرنامج فرصة حقيقية للحصول على وحدة سكنية متكاملة الخدمات بخيارات ميسرة تلبي تطلعات الأسر المصرية في الاستقرار المعيشي المستدام.

المشروعات السكنية المتاحة في طرح «بيت العمر»

يشمل الطرح، وفق البيانات الواردة في كراسة الشروط 5 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم في 26 مدينة جديدة، بمساحات تبدأ من 57 مترًا مربعًا وتصل إلى 161 مترًا مربعًا، مع تخصيص 5% من إجمالي الوحدات، بما يعادل 249 وحدة، للأشخاص ذوي الهمم.

طرح «بيت العمر»

ويتضمن الطرح وحدات ضمن مجموعة من المشروعات السكنية، تشمل «جنة»، و«دار مصر»، و«سكن مصر»، و«فالي تاورز إيست»، و«روضة العبور»، إلى جانب مشروعات الإسكان المميز، والإسكان القومي، وإسكان الشباب، والإسكان المطور، والإسكان الاقتصادي، ومنخفض التكاليف، وإسكان المستقبل.

أماكن شقق «بيت العمر» في المدن الجديدة

تتوزع الوحدات المطروحة على مدن جديدة في القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة ومحافظات الصعيد، وتأتي في المدن التالية:

أماكن شقق «بيت العمر»

في القاهرة الكبرى: القاهرة الجديدة، ومدينة 15 مايو، وبدر، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة.

في الوجه البحري والدلتا ومدن القناة: برج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة.

في محافظات الصعيد: الفيوم الجديدة، والفشن الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وملوي الجديدة، وناصر الجديدة بمحافظة أسيوط، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة بالأقصر، وأسوان الجديدة.

شروط التقديم على شقق «بيت العمر»

حددت كراسة الشروط مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

شروط التقديم

أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم.

ألا يكون المتقدم أو زوجه أو زوجته أو أولاده القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء بصورة مباشرة أو عن طريق التنازل، وفقًا للشروط المحددة.

عدم جواز تقدم الأسرة، التي تضم الزوج والزوجة والأولاد القصر، لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة ضمن النظام المطروح.

التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، مع إمكانية اختيار المدن المسموح بها في حال عدم توافر وحدات بالمحافظة.

شرائح الدخل المسموح بها لحجز الوحدات

ربطت ضوابط الطرح الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم بسعر الوحدة السكنية، وفقًا لثلاث شرائح على النحو التالي:

شرائح الدخل المسموح بها

الشريحة الأولى: للوحدات التي يقل سعرها عن مليون جنيه، يتراوح الدخل الشهري من 5 آلاف إلى 12 ألف جنيه للأعزب، وبحد أقصى 16 ألف جنيه للأسرة.

الشريحة الثانية: للوحدات التي يتراوح سعرها بين مليون ومليوني جنيه، يتراوح الدخل الشهري من 12.001 إلى 21 ألف جنيه للأعزب، ومن 16.001 إلى 28 ألف جنيه للأسرة.

الشريحة الثالثة: للوحدات التي يبلغ سعرها مليوني جنيه فأكثر، يتراوح الدخل الشهري من 21.001 إلى 33 ألف جنيه للأعزب، ومن 28.001 إلى 44 ألف جنيه للأسرة.

المصروفات ومقدم جدية الحجز

تتضمن الالتزامات المالية عند التقديم سداد 500 جنيه مقابل مصروفات التسجيل ودراسة كراسة الشروط، وهي رسوم غير قابلة للرد أو الاسترداد، كما يلتزم المتقدم بسداد مبلغ جدية الحجز، الذي يتراوح بين 5 آلاف و15 ألف جنيه، بحسب المشروع والمدينة، وفي حال الفوز والتخصيص، يتعين سداد تأمين يعادل القيمة الإيجارية لثلاثة أشهر من العام الأول، إلى جانب تحرير 21 شيكًا آجلًا ضمانًا لسداد الإيجار السنوي.

مقدم جدية الحجز

وتشمل الالتزامات كذلك مصروفات تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز، على أن تظل العدادات مملوكة للجهاز المختص لحين تملك الوحدة، وفقًا لما ورد في كراسة الشروط.

أسعار إيجار شقق «بيت العمر» والزيادة السنوية

تبدأ قيمة الإيجار الشهري للوحدات خلال العام الأول من نحو 2.535 جنيهًا، وتصل إلى نحو 16.231 جنيهًا، وفقًا لموقع الوحدة ومواصفاتها والمشروع التابع له.

أسعار إيجار شقق «بيت العمر»

وتخضع القيمة الإيجارية لزيادة سنوية بنسبة 10% طوال فترة التعاقد، كما يلتزم المستأجر بسداد مصروفات الصيانة الشهرية أو وديعة صيانة بنسبة 8%، بحسب النظام المحدد لكل مشروع في كراسة الشروط.

مدة عقد الإيجار المنتهي بالتملك.. وإمكانيةالتصرف بالوحدة

تصل مدة التعاقد في برنامج «بيت العمر» إلى 20 عامًا، تبدأ من تاريخ استلام الوحدة السكنية، على أن تنتقل الملكية للمستأجر بعد استيفاء الضوابط والإجراءات المحددة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مدة عقد الإيجار المنتهي بالتملك

وتفرض الشروط قيودًا على التصرف في الوحدة خلال فترة التعاقد، إذ يُحظر على المستأجر بيعها أو إجراء توكيلات بشأنها طوال المدة المحددة، وفقًا لضوابط الطرح، كما تسمح الهيئة بالسداد المعجل لكامل قيمة الوحدة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الاستلام، وفقًا للضوابط المالية المعتمدة، وهو ما يتيح للمستفيدين إمكانية إنهاء الالتزامات المالية مبكرًا، متى استوفوا الشروط المطلوبة.


رابط كراسة شروط شقق «بيت العمر»

يمكن للراغبين في التقديم الرجوع إلى كراسة الشروط عبر منصة «مسكن» بالضغط هــنــــــــا.

منصة «مسكن»

وتستطيع الاطلاع على التفاصيل الكاملة المتعلقة بمواقع الوحدات، وقيمة الإيجار، ومبالغ جدية الحجز والتأمين، وشرائح الدخل، وإجراءات السداد والتملك، والقيود المنظمة للتصرف في الوحدة.

امتلاك شقة العمر وحدات الإيجار بمدن الإسكان وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منصة «مسكن» الإيجار المنتهي بالتملك

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