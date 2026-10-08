الفرصة الأخيرة.. موعد غلق باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية للإيجار التمليكي

تتأهب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لإسدال الستار على باب التقديم لواحد من أبرز الطروحات السكنية الموجهة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

يشمل هذا الطرح 25 ألف وحدة سكنية متكاملة الخدمات ومتاحة بنظامي الإيجار التمليكي، مما يمثل حلقة جديدة في سلسلة الجهود الحكومية لتمكين محدودي ومتوسطي الدخل من الحصول على مسكن ملائم وآمن وفق شروط تيسيرية غير مسبوقة.



آخر موعد لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

تنتهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الأيام القليلة المقبلة، من حجز شقق الإيجار التمليكي بإجمالى 10 آلاف وحدة سكنية، 5000 وحدة منفذة، و5000 وحدة أخرى تسليم خلال 3 سنوات، بجانب 15 ألف وحدة سكنية، بنظام الإيجار ضمن «سكن لكل المصريين 9»، داخل المدن الجديدة والمحافظات، للمواطنين منخفضي الدخل.

سكن لكل المصريين 9

ووفقا للمعلن من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ينتهي حجز شقق الإيجار التمليكي 2026، المنفذ والتسليم خلال 3 سنوات، 19 أكتوبر الجاري.

آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين 9» بالإيجار

وفقا للمعلن من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين 9» بالإيجار، 28 أكتوبر الجاري، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الهمم.

رابط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

وفقًا للمعلن من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يمكن حجز شقق الإيجار التمليكي 2026، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمية لمنصة مسكن، عبر هذا الرابط بالضغط هنا.

رابط حجز شقق «سكن لكل المصريين 9» الإيجار

وفقا للمعلن من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،، يمكن حجز شقق «سكن لكل المصريين 9» الإيجار، من خلال منصة مصر الرقمية، عبر هذا الرابط بالضغط هنا.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 وسكن لكل المصريين 9

- الحد الأدنى: ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً وقت التقديم.

- الحد الأقصى: ألا يزيد العمر على 35 عاماً لشقق الإيجار، و45 عام لشقق الإيجار التمليكي.

- الجنسية والأهلية: أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً ومصري الجنسية.

- حدود الدخل: أن يكون المتقدم من محدودي أو متوسطي الدخل، بحيث يتراوح صافي الدخل الشهري للأسرة بين 8000 و16000 جنيه كحد أقصى من كافة مصادر الدخل.

حجز شقق الإيجار التمليكي

- عدم الاستفادة السابقة: ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو لزوجته أو لأولاده القصر، سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

- وحدة واحدة للأسرة: لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في الطرح.

-ا لموقع الجغرافي: أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة أو المدينة الجديدة المطروح بها الوحدات.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026 وسكن لكل المصريين 9

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية (للزوج والزوجة).

- قسيمة الزواج (أو قسيمة الطلاق للمطلقات، أو شهادة الوفاة للأرامل).

- شهادات ميلاد الأولاد القصر (إن وجدوا).

- قيد عائلي مميكن (للمتزوجين).

شقق الإيجار التمليكي 2026

- إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة الحالي (كهرباء، غاز، أو مياه).

- شهادة إثبات صافي الدخل الشهري مفصلة (مختومة من جهة العمل للقطاع الحكومي أو الخاص).

- إيصال سداد مصروفات التسجيل (365 جنيهاً) عبر منصة مصر الرقمية.

- إيصال سداد المقدم التأميني (10000 جنيه) المسدد عبر مكاتب البريد المصري.